Nowy roguelite w świecie Deep Rock Galactic wystartował na Steamie. Gracze spierają się o nowe mechaniki

Spin-off kultowej serii zebrał tysiące opinii, ale nie wszystkie nowe pomysły przypadły fanom do gustu.

Nowy spin-off serii Deep Rock Galactic zadebiutował we wczesnym dostępie na Steamie i już wywołuje sporo emocji. Deep Rock Galactic: Rogue Core zebrało tysiące opinii graczy, ale część społeczności nie potrafi zdecydować, czy nowe pomysły Ghost Ship Games są świetnym odświeżeniem formuły, czy krokiem w złą stronę. Deep Rock Galactic: Rogue Core – gracze podzieleni po premierze Early Access Deep Rock Galactic: Rogue Core przenosi znaną serię w stronę roguelite’a nastawionego na szybszą i bardziej wymagającą rozgrywkę. Produkcja ponownie pozwala wcielić się w kosmicznych krasnoludów eksplorujących niebezpieczne podziemia obcej planety, ale tym razem twórcy postawili mocniej na walkę, losowe ulepszenia i presję czasu.

Po premierze we wczesnym dostępie gra zebrała blisko 2000 recenzji na Steamie, z czego około 70% pozostaje pozytywnych. To wystarczyło do uzyskania statusu „W większości pozytywne”, choć Ghost Ship Games otwarcie przyznaje, że projekt będzie rozwijany jeszcze przez 18–24 miesiące przed debiutem wersji 1.0. Najwięcej dyskusji wywołują dwa nowe elementy rozgrywki. Pierwszym jest timer ograniczający czas każdej wyprawy. Część graczy uważa, że system skutecznie przyspiesza tempo zabawy i sprawia, że mecze z losowymi osobami nie ciągną się w nieskończoność. Inni twierdzą jednak, że presja czasu zabija klimat eksploracji, z którego słynęło oryginalne Deep Rock Galactic.

Drugim kontrowersyjnym rozwiązaniem okazał się system wspólnych ulepszeń. W trakcie misji gra zatrzymuje akcję i pozwala graczom wybierać nagrody po kolei, ale każdy przedmiot może trafić tylko do jednej osoby. W praktyce prowadzi to do sytuacji, w których członkowie drużyny rywalizują o najlepsze ulepszenia zamiast współpracować. Część fanów podkreśla jednak, że Rogue Core od początku miało być zupełnie innym doświadczeniem niż podstawowe Deep Rock Galactic. W recenzjach pojawiają się porównania do różnic między Elden Ring a Nightreign – nowa gra korzysta z tego samego uniwersum, ale celuje w całkowicie inny styl zabawy. Mimo mieszanych reakcji Ghost Ship Games może być zadowolone z zainteresowania premierą Deep Rock Galactic: Rogue Core. Wielu graczy zwraca uwagę, że właśnie po to istnieje Early Access – aby testować ryzykowne pomysły i poprawiać systemy na podstawie opinii społeczności.