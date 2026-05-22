Znane Pokemony w nowej formie. Paradox Drive już za kilka dni w Pokemon TCG Pocket

Nowe rozszerzenie do Pokemon TCG Pocket zostało oficjalnie zapowiedziane. Paradox Drive wprowadzi karty inspirowane Pokemonami Paradox z gier Scarlet & Violet oraz zupełnie nową mechanikę, która ma zmienić sposób budowania talii. Premiera dodatku zaplanowana jest na 27 maja.

Pokemon TCG Pocket – Paradox Drive wprowadza nowe synergie kart

Paradox Drive to pakiet B3a, który skupia się na Pokemonach znanych jako Ancient i Future, czyli wariantach Paradox wprowadzonych w Pokémon Scarlet & Violet. Według DeNA, kluczowym elementem dodatku będzie nowy system synergii, pozwalający łączyć karty z tych dwóch kategorii w bardziej rozbudowane kombinacje.