Znane Pokemony w nowej formie. Paradox Drive już za kilka dni w Pokemon TCG Pocket

Nowe rozszerzenie wprowadzi karty Paradox i system synergii Ancient & Future.
Nowe rozszerzenie do Pokemon TCG Pocket zostało oficjalnie zapowiedziane. Paradox Drive wprowadzi karty inspirowane Pokemonami Paradox z gier Scarlet & Violet oraz zupełnie nową mechanikę, która ma zmienić sposób budowania talii. Premiera dodatku zaplanowana jest na 27 maja.
Pokemon TCG Pocket – Paradox Drive wprowadza nowe synergie kart
Paradox Drive to pakiet B3a, który skupia się na Pokemonach znanych jako Ancient i Future, czyli wariantach Paradox wprowadzonych w Pokémon Scarlet & Violet. Według DeNA, kluczowym elementem dodatku będzie nowy system synergii, pozwalający łączyć karty z tych dwóch kategorii w bardziej rozbudowane kombinacje.
Wśród ujawnionych kart znajdują się m.in. Koraidon ex, Miraidon ex, Iron Hands, Iron Bundle ex, Flutter Mane ex, Scream Tail oraz Raging Bolt. To właśnie ten ostatni wzbudza największe emocje wśród graczy – wymaga aż pięciu różnych typów energii do użycia, ale w zamian potrafi natychmiast wyeliminować aktywnego Pokémona przeciwnika niezależnie od jego HP.
GramTV przedstawia:
Twórcy nie ujawnili jeszcze pełnych szczegółów działania nowej mechaniki Ancient i Future, jednak sugerują, że karty będą wzajemnie wzmacniać swoje efekty oraz otwierać drogę do nowych typów decków. Gracze spodziewają się również dedykowanych kart trenerów, które mają dodatkowo wspierać oba archetypy.
Dodatek Paradox Drive pojawi się w Pokemon TCG Pocket 27 maja około godziny 18:00 PDT – w Polsce będzie to 3:00 28 maja. Wraz z nim ruszą także wydarzenia specjalne, w tym Emblem Event, Community Week oraz drop eventy z promocyjnymi paczkami i kartami.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!