Steam Spring Sale 2023. Wystartowała nowa wielka wyprzedaż – przegląd ofert

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w cyfrowym sklepie Steam wystartowały wiosenne wyprzedaże. W ramach Steam Spring Sale 2023 możecie kupić taniej takie produkcje, jak Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Cyberpunk 2077, Gotham Knights, HITMAN III, DOOM Eternal i wiele więcej. Tradycyjnie poniżej znajdziecie wybrane przez nas najciekawsze oferty. Wyprzedaż trwa do 23 marca.

Przypominamy również, że w czasie trwania Steam Spring Sale 2023 możecie odebrać darmową grę na Steamie. Na plafonem Vale znajdzie za darmo Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, które możecie przypisać do swojego konta wyłącznie do 23 marca.