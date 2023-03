Gra z serii Borderlands za darmo na Steam. Kolejny prezent dla graczy na PC

Jak doskonale wiemy z doświadczenia czwartek to najlepszy dzień na darmowe prezenty. Również Steam nie chce być gorszy i wraz ze startem Steam Spring Sale 2023 rozdają za darmo Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure. Produkcja ze świata Borderlands zadebiutowała pod koniec 2021 roku jako wstęp do kolejnej pełnoprawnej odsłony serii zatytułowanej Tiny Tina's Wonderlands. Teraz możecie zgarnąć grę bez żadnych opłat.

Miażdż szkielety, ubijaj smoki i walcz z olbrzymimi golemami w grze Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure. Przeżyj uznaną przygodę z 2013 roku, od której wszystko się zaczęło, w tej samodzielnej kampanii pełnej fantazji, zabawy i gór magicznych łupów! Królowa została pojmana, a jej królestwu grozi niebezpieczeństwo. Tylko ty i twoi przyjaciele możecie przywrócić pokój w tej ekscentrycznej, zaczarowanej krainie. Przedzieraj się przez zdradzieckie lasy, straszne krypty i złowieszcze fortece, ale strzeż się – za sprawą radośnie chaotycznego kaprysu Tiny twoja podróż może w mgnieniu oka przybrać zupełnie nieoczekiwany obrót. Zatrać się w tych epickich fabularnych hasankach i weź udział w fantastycznych bitwach swojego życia!

Kolejny prezent PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darowej gry, to udajcie się pod ten adres i dodajcie Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure do swojego konta. Tytuł studia Gearbox Software można odebrać do końca wiosennych promocji, czyli 23 marca.