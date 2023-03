Valve zaprasza na Steam Spring Sale 2023. Wiemy, jakie gry trafią do oferty

Pod koniec lutego Valve zaprezentowało harmonogram wyprzedaży i festiwali, które pojawią się na Steam w 2023 roku. Tymczasem już 16 marca o 19:00 czasu polskiego na wspomnianej platformie ruszy Steam Spring Sale 2023, czyli pierwsza z czterech głównych sezonowych promocji. Nic więc dziwnego, że amerykańska firma postanowiła przypomnieć użytkownikom komputerów osobistych o nadchodzącym wydarzeniu.



Valve opublikowało bowiem specjalny materiał wideo, który nie tylko przypomina o starcie Wiosennej Wyprzedaży na Steam, ale także prezentuje kilka produkcji, które trafią do oferty. Okazuje się, że już niedługo gracze PC będą mieli okazję kupić w niższych cenach m.in. takie tytuły jak Dying Light 2: Stay Human, Kena: Bridge of Spirits, No Man’s Sky czy też Vampire Survivors.



Jak wspomnieliśmy wyżej, Steam Spring Sale 2023 rozpocznie się już 16 marca o 19:00 czasu polskiego i zakończy się tydzień później – 23 marca. Należy także podkreślić, że podczas Wiosennej Wyprzedaży gracze będą mieli okazję nabyć w niższych cenach całą masę interesujących produkcji, a tytuły zaprezentowane w opublikowanym przez Valve materiale stanowią jedynie zapowiedź promocji.

Steam Spring Sale 2023 – lista wybranych gier, które pojawią się w ofercie:

Against the Storm

ASTLIBRA Revision

Bendy and the Dark Revival

Deep Rock Galactic

Dying Light 2: Stay Human

Hell Let Loose

Human: Fall Flat

Kena: Bridge of Spirits

Mount & Blade II: Bannerlord

No Man’s Sky

Overcooked

Rain World

Rimworld

Solasta: Crown of the Magister

Soulstone Survivors

Vampire Survivors

Warhammer 40,000 Inquisitor - Martyr