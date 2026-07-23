Steam otrzymał długo wyczekiwaną funkcję. Valve ułatwia graczom kupowanie prezentów

Valve udostępniło nową aktualizację platformy Steam, która wprowadza kilka zmian związanych z systemem prezentów oraz listami życzeń. Nowe funkcje odpowiadają na wieloletnie prośby użytkowników i mają sprawić, że obdarowywanie innych graczy będzie znacznie prostsze.

Steam usprawnia także listy życzeń

Najważniejszą zmianą jest możliwość udostępniania list życzeń osobom spoza Steam, które następnie mogą kupić wybraną grę bez konieczności posiadania własnego konta z aktywną funkcją znajomych. Do zakupu prezentu wystarczy adres e-mail odbiorcy, który nie musi być nawet powiązany z jego kontem Steam.