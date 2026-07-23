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Steam otrzymał długo wyczekiwaną funkcję. Valve ułatwia graczom kupowanie prezentów

Mikołaj Berlik
2026/07/23 15:30
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Ogromna zmiana dla użytkowników.

Valve udostępniło nową aktualizację platformy Steam, która wprowadza kilka zmian związanych z systemem prezentów oraz listami życzeń. Nowe funkcje odpowiadają na wieloletnie prośby użytkowników i mają sprawić, że obdarowywanie innych graczy będzie znacznie prostsze.

Steam
Steam

Steam usprawnia także listy życzeń

Najważniejszą zmianą jest możliwość udostępniania list życzeń osobom spoza Steam, które następnie mogą kupić wybraną grę bez konieczności posiadania własnego konta z aktywną funkcją znajomych. Do zakupu prezentu wystarczy adres e-mail odbiorcy, który nie musi być nawet powiązany z jego kontem Steam.

GramTV przedstawia:

Valve umożliwiło również wysyłanie prezentów między różnymi regionami, co wcześniej bywało ograniczone przez różnice cen oraz regionalne blokady. Dodatkowo użytkownicy mogą teraz przekazywać cyfrowe karty podarunkowe bez konieczności znajomości danych konta drugiej osoby. Aktualizacja wprowadza zmiany też w samych listach życzeń. Gracze mogą teraz dzielić swoje listy na osobne kategorie i udostępniać tylko wybrane sekcje.

Oznacza to, że użytkownik może stworzyć na przykład osobną listę z grami edukacyjnymi, inną z produkcjami, które chce otrzymać na urodziny, oraz zachować prywatność pozostałych zapisanych tytułów. Nowe rozwiązania mają być szczególnie pomocne dla osób, które chcą kupić komuś grę, ale nie znają dokładnie jego gustu lub nie korzystają aktywnie ze Steama. Dzięki możliwości korzystania z list życzeń proces wyboru prezentu powinien być znacznie wygodniejszy.

Źródło:https://gamerant.com/steam-update-wishlist-gifting-no-account/

Tagi:

News
Steam
aktualizacja
Valve
prezent
prezenty
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112