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Assassin’s Creed Black Flag Resynced z nową aktualizacją. Patch 1.0.5 eliminuje problem z przycięciami na PC

Mikołaj Berlik
2026/07/23 09:30
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Ubisoft naprawia tytuł.

Ubisoft udostępnił nową aktualizację 1.0.5 do Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Niewielki patch skierowany jest wyłącznie do graczy na PC i koncentruje się na rozwiązaniu jednego z problemów zgłaszanego po premierze.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – poprawki techniczne

Aktualizacja waży około 183 MB i ma za zadanie ograniczyć lub całkowicie wyeliminować zacięcia, które występowały na wybranych konfiguracjach komputerowych. Ubisoft nie opublikował pełnej listy zmian, potwierdzając jedynie, że łatka skupia się wyłącznie na poprawie płynności działania. Patch 1.0.5 nie wprowadza żadnych nowych funkcji, zmian w rozgrywce ani poprawek balansu. Jest to typowa aktualizacja techniczna, która ma poprawić komfort gry użytkownikom dotkniętym problemem.

Mimo przyzwoitego stanu technicznego gry po premierze, część graczy zgłaszała sporadyczne przycięcia podczas eksploracji otwartego świata. Według Ubisoftu problem nie dotyczył wszystkich konfiguracji sprzętowych, dlatego poprawka została przygotowana z myślą o konkretnych przypadkach.

Gracze nadal zwracają uwagę na pewne niedoskonałości systemu parkouru i animacji. Wśród najczęściej zgłaszanych problemów pojawiają się sytuacje, w których Edward Kenway potrafi zablokować się na elementach otoczenia lub nie reaguje prawidłowo podczas wspinaczki. Jak widzimy, Ubisoft wciąż ma wiele materiału na kolejne aktualizacje.

GramTV przedstawia:

Wzbudzaj strach wśród wrogów, abordując i zatapiając statki przeciwnika jako Edward Kenway, kapitan „Jackdaw”. Niezależnie od tego, czy wtapiasz się w tłum, czy prowadzisz brawurowe ataki, przełączaj się między cichymi likwidacjami a zaciętymi walkami wręcz, z łatwością posługując się mieczami, pistoletami i Ukrytym Ostrzem. W otoczeniu historycznych legend pirackich przeciwstaw się imperiom w ramach odwiecznego konfliktu między Asasynami a Templariuszami.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced jest dostępny na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/assassins-creed-black-flag-resynced-patch-1-0-5-released-to-address-stutters/

Tagi:

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PC
aktualizacja
assassin's creed
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aktualizacja gry
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Mikołaj Berlik
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