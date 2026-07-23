Assassin’s Creed Black Flag Resynced z nową aktualizacją. Patch 1.0.5 eliminuje problem z przycięciami na PC

Ubisoft udostępnił nową aktualizację 1.0.5 do Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Niewielki patch skierowany jest wyłącznie do graczy na PC i koncentruje się na rozwiązaniu jednego z problemów zgłaszanego po premierze.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – poprawki techniczne

Aktualizacja waży około 183 MB i ma za zadanie ograniczyć lub całkowicie wyeliminować zacięcia, które występowały na wybranych konfiguracjach komputerowych. Ubisoft nie opublikował pełnej listy zmian, potwierdzając jedynie, że łatka skupia się wyłącznie na poprawie płynności działania. Patch 1.0.5 nie wprowadza żadnych nowych funkcji, zmian w rozgrywce ani poprawek balansu. Jest to typowa aktualizacja techniczna, która ma poprawić komfort gry użytkownikom dotkniętym problemem.