FBI zatrzymało 21-letniego hakera. Kradł kryptowaluty przy pomocy gier na Steamie

Przez blisko dwa lata zainfekowane produkcje miały wykradać hasła do portfeli kryptowalut. Straty poszkodowanych oszacowano na około 220 tysięcy dolarów.

Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) poinformowało o zatrzymaniu 21-letniego mieszkańca Florydy, podejrzanego o udział w cyberprzestępczym procederze. Miał wykorzystywać gry wideo do rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania. Według śledczych grupa miała przez blisko dwa lata infekować komputery graczy i wykradać kryptowaluty o łącznej wartości około 220 tysięcy dolarów.

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Złośliwe oprogramowanie ukryto w grach dostępnych na Steamie

Z aktu oskarżenia wynika, że podejrzany działał wspólnie z kilkoma współpracownikami. Grupa miała umieścić złośliwe oprogramowanie w ośmiu grach komputerowych. Po ich uruchomieniu malware przechwytywał zapisane na komputerze hasła, umożliwiając dostęp do portfeli kryptowalut należących do ofiar.