FBI zatrzymało 21-letniego hakera. Kradł kryptowaluty przy pomocy gier na Steamie

Przez blisko dwa lata zainfekowane produkcje miały wykradać hasła do portfeli kryptowalut. Straty poszkodowanych oszacowano na około 220 tysięcy dolarów.
Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) poinformowało o zatrzymaniu 21-letniego mieszkańca Florydy, podejrzanego o udział w cyberprzestępczym procederze. Miał wykorzystywać gry wideo do rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania. Według śledczych grupa miała przez blisko dwa lata infekować komputery graczy i wykradać kryptowaluty o łącznej wartości około 220 tysięcy dolarów.
Złośliwe oprogramowanie ukryto w grach dostępnych na Steamie
Z aktu oskarżenia wynika, że podejrzany działał wspólnie z kilkoma współpracownikami. Grupa miała umieścić złośliwe oprogramowanie w ośmiu grach komputerowych. Po ich uruchomieniu malware przechwytywał zapisane na komputerze hasła, umożliwiając dostęp do portfeli kryptowalut należących do ofiar.
Wśród tytułów wymienionych przez śledczych znalazły się między innymi PirateFi, Lunara, BlockBlasters oraz Lampy. W przypadku ostatniej gry złośliwe oprogramowanie miało pojawić się dopiero w jednej z aktualizacji. Wszystkie wymienione produkcje zostały już wcześniej usunięte ze Steama po rozpoczęciu dochodzenia.
GramTV przedstawia:
Według FBI sprawcy promowali gry za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także wykorzystywali boty do wyszukiwania użytkowników posiadających znaczne ilości kryptowalut. Śledczym udało się powiązać podejrzanego z przestępstwem między innymi dzięki analizie przepływu skradzionych bitcoinów. Część środków miała zostać przeznaczona na zakup kart podarunkowych wykorzystywanych głównie do opłacania zamówień w Uber Eats.
Sprawa ponownie zwraca uwagę na problem bezpieczeństwa cyfrowych platform z grami. Rosnąca liczba niezależnych produkcji publikowanych każdego roku sprawia, że wykrywanie złośliwego oprogramowania staje się coraz większym wyzwaniem. Dlatego eksperci przypominają, aby pobierać gry wyłącznie od zaufanych twórców, zwracać uwagę na nietypowe zachowanie aplikacji i korzystać z aktualnego oprogramowania zabezpieczającego.
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