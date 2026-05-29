Steam Machine zapowiada się na drogi sprzęt. Valve może przebić cenę Steam Decka

Blisko, coraz bliżej. Kolejne znaki na niebie i ziemi wskazują, że premiera Steam Machine to już tylko kwestia czasu.
Nadal jednak w mocy pozostaje jedno z kluczowych pytań, na które nie poznaliśmy odpowiedzi. Ile to w ogóle kosztuje?
Steam Machine cenowo przebije Steam Decka?
Coraz więcej wskazuje, że będzie drogo. To znaczy, zanosiło się na to już od dawna, ale ostatni ruch Valve z ogromną podwyżką Steam Decka tylko utwierdza w tym przekonaniu. Wystarczy wspomnieć, że w naszym kraju cena handhelda wzrosła o około 25%, co zdecydowanie czuć po kieszeni. Niemniej ważna jest jeszcze jedna kwestia – właśnie w związku ze Steam Machine. Jak bowiem podaje Brad Lynch, jeden ze znanych leakerów, wycena komputera od Valve zdecydowanie będzie wysoka. Według jego informacji ma ona przebić obecny koszt Steam Deck w wersji OLED 1TB, za który po wspomnianej zmianie trzeba zapłacić 949 dolarów.
Podchodźcie do tego z dystansem, ponieważ to były tylko szeptane mi do ucha plotki. Jednak kiedy powiedziano mi o szacunkowej kwocie, jaką Valve musiałoby ustalić jako cenę startową Steam Machine, wciąż była ona wyższa niż dzisiejsze ceny Steam Decka – stwierdził Lych w mediach społecznościowych.
Pod jego postem szybko pojawiły się głosy nadziei, że wyceny Steam Decka oraz Steam Machine mogą być ze sobą powiązane. Ba, jeden z użytkowników wprost zasugerował, że być może Valve chce zarobić więcej na Decku, by dzięki temu zaproponować rozsądną cenę Machine. Niemniej Lynch tonuje w tej materii nastroje.
Nie mam pojęcia [czy tak jest – przyp red.]. Wątpię w to, ale też nie przekazano mi żadnych “wewnętrznych informacji” poza wzmiankami w oryginalnym poście – podsumował leaker.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!