Steam Machine zapowiada się na drogi sprzęt. Valve może przebić cenę Steam Decka

Nadal jednak w mocy pozostaje jedno z kluczowych pytań, na które nie poznaliśmy odpowiedzi. Ile to w ogóle kosztuje?

Steam Machine cenowo przebije Steam Decka?

Coraz więcej wskazuje, że będzie drogo. To znaczy, zanosiło się na to już od dawna, ale ostatni ruch Valve z ogromną podwyżką Steam Decka tylko utwierdza w tym przekonaniu. Wystarczy wspomnieć, że w naszym kraju cena handhelda wzrosła o około 25%, co zdecydowanie czuć po kieszeni. Niemniej ważna jest jeszcze jedna kwestia – właśnie w związku ze Steam Machine. Jak bowiem podaje Brad Lynch, jeden ze znanych leakerów, wycena komputera od Valve zdecydowanie będzie wysoka. Według jego informacji ma ona przebić obecny koszt Steam Deck w wersji OLED 1TB, za który po wspomnianej zmianie trzeba zapłacić 949 dolarów.