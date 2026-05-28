Wielka wyprzedaż z Harrym Potterem na Steamie. Gry nawet 85% taniej

W sukurs przychodzi Steam, gdzie trwa świętowanie 25-lecia serii Harry Potter. Z tej okazji na platformie Valve odpalono wyprzedaż, w ramach której do zgarnięcia będą gry ze stworzonego przez J.K. Rowling świata w atrakcyjnych cenach. Młodsi ciałem lub duchem odbiorcy mogą np. celować w LEGO Harry Potter Collection, w ramach którego za niewiele ponad 25 zł zgarniemy obie kolockowe odsłony przygód młodego czarodzieja. W sumie Steam i WB Games mają do zaoferowania kilka promocji, a obniżki sięgają nawet 85 procent. Tym bardziej jest więc szansa, by znaleźć dla siebie coś, co zawsze chcieliśmy kupić, ale jakoś nie było okazji. Szczegóły poniżej.

25-lecie serii Harry Potter i wyprzedaż na platformie Steam

W sumie wyprzedaż rocznicowa serii Harry Potter objęła trzy produkcje. To przede wszystkim powszechnie chwalone Hogwarts Legacy, które kupimy zarówno w wersji podstawowej, jak i Deluxe. To też wspomniane LEGO Harry Potter, ale także i wydane w 2024 roku Harry Potter: Quidditch Champions, czyli gra sportowa o ulubionej dyscyplinie czarodziejów. Co istotne, tytuły te dostępne są również w pakietach, a dodatkowo możemy dokupić do nich także rozszerzenia. No i najważniejsze – jeżeli mamy już jakiś element któregoś z pakietów, to cena całości zostanie odpowiednio obniżona, dzięki czemu ceny będą jeszcze bardziej atrakcyjne.