Wielka wyprzedaż z Harrym Potterem na Steamie. Gry nawet 85% taniej

Maciej Petryszyn
2026/05/28 17:30
Potteromaniacy, łączcie się! Oto bowiem nadarzyła się świetna okazja, by uzupełnić swoją bibliotekę gier.

W sukurs przychodzi Steam, gdzie trwa świętowanie 25-lecia serii Harry Potter. Z tej okazji na platformie Valve odpalono wyprzedaż, w ramach której do zgarnięcia będą gry ze stworzonego przez J.K. Rowling świata w atrakcyjnych cenach. Młodsi ciałem lub duchem odbiorcy mogą np. celować w LEGO Harry Potter Collection, w ramach którego za niewiele ponad 25 zł zgarniemy obie kolockowe odsłony przygód młodego czarodzieja. W sumie Steam i WB Games mają do zaoferowania kilka promocji, a obniżki sięgają nawet 85 procent. Tym bardziej jest więc szansa, by znaleźć dla siebie coś, co zawsze chcieliśmy kupić, ale jakoś nie było okazji. Szczegóły poniżej.

25-lecie serii Harry Potter i wyprzedaż na platformie Steam

W sumie wyprzedaż rocznicowa serii Harry Potter objęła trzy produkcje. To przede wszystkim powszechnie chwalone Hogwarts Legacy, które kupimy zarówno w wersji podstawowej, jak i Deluxe. To też wspomniane LEGO Harry Potter, ale także i wydane w 2024 roku Harry Potter: Quidditch Champions, czyli gra sportowa o ulubionej dyscyplinie czarodziejów. Co istotne, tytuły te dostępne są również w pakietach, a dodatkowo możemy dokupić do nich także rozszerzenia. No i najważniejsze – jeżeli mamy już jakiś element któregoś z pakietów, to cena całości zostanie odpowiednio obniżona, dzięki czemu ceny będą jeszcze bardziej atrakcyjne.

  • Zestaw Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions + LEGO Harry Potter – 91,42 zł
  • Zestaw Hogwarts Legacy + LEGO Harry Potter – 67,07 zł
  • Zestaw Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions – 65,88 zł
  • Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition – 46,35 zł
  • Hogwarts Legacy – 40,35 zł
  • Hogwarts Legacy: Dark Arts Pack – 13,35 zł
  • LEGO Harry Potter Collection – 25,20 zł
  • LEGO Harry Potter: Years 1-4 – 18,80 zł
  • LEGO Harry Potter: Years 5-7 – 18,80 zł
  • Harry Potter: Quidditch Champions – 19,05 zł
  • Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Pack – 9,60 zł

Warto mieć jednak na uwadze, że wyprzedaż Harry Potter's 25th Anniversary dostępna będzie przez ograniczony czas. Konkretnie, potrwa ona do 8 czerwca.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

