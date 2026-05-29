Wyciekły nowe informacje o Persona 6. Do sieci trafiły projekty postaci i możliwa data premiery

Według doniesień Persona 6 ma celować w premierę we wrześniu 2027 roku . Informację przekazał użytkownik Lolilolailo w serwisie Xiaohongshu, znanym również jako RedNote. To właśnie tam pojawiło się sześć grafik mających pochodzić od jednego ze studiów współpracujących przy produkcji gry.

Cztery materiały przedstawiają blondwłosego bohatera, co byłoby pierwszym takim protagonistą w historii głównej serii Persona. Na części grafik pojawia się także ciemnowłosa dziewczyna opisana jako „Kusakabe Tōko” , co może sugerować imię jednej z głównych postaci. Przeciek wydaje się wspierać wcześniejsze plotki mówiące o dwóch protagonistach w Persona 6. W materiałach znalazły się również odniesienia do plików PNG z nazwami postaci oraz szkic metra oznaczony symbolem „P6”.

Według nieoficjalnych informacji Atlus może pokazać Persona 6 podczas czerwcowego Xbox Games Showcase, choć część fanów podchodzi do tego sceptycznie. Studio skupia się obecnie również na promocji Persona 4 Revival, czyli remake’u Persona 4, który ma pojawić się przed końcem roku fiskalnego Sega, a więc do marca 2027 roku.

Jeżeli przecieki okażą się prawdziwe, Persona 6 ma trafić na PS5, Xbox Series X/S oraz PC. Pojawiają się również pogłoski o premierze gry w Xbox Game Pass już w dniu debiutu.