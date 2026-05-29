Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyciekły nowe informacje o Persona 6. Do sieci trafiły projekty postaci i możliwa data premiery

Mikołaj Berlik
2026/05/29 13:30
0
0

Plotki sugerują, że Atlus celuje z premierą długo wyczekiwanego RPG-a w 2027 rok.

Do sieci trafiły kolejne nieoficjalne informacje dotyczące Persona 6. Znany chiński leaker opublikował grafiki przedstawiające rzekomych bohaterów gry oraz zdradził możliwe okno premiery nowego RPG-a od Atlusa.

Persona 6
Persona 6

Persona 6 – wyciekły projekty postaci i możliwa data premiery

Według doniesień Persona 6 ma celować w premierę we wrześniu 2027 roku. Informację przekazał użytkownik Lolilolailo w serwisie Xiaohongshu, znanym również jako RedNote. To właśnie tam pojawiło się sześć grafik mających pochodzić od jednego ze studiów współpracujących przy produkcji gry.

Cztery materiały przedstawiają blondwłosego bohatera, co byłoby pierwszym takim protagonistą w historii głównej serii Persona. Na części grafik pojawia się także ciemnowłosa dziewczyna opisana jako „Kusakabe Tōko”, co może sugerować imię jednej z głównych postaci. Przeciek wydaje się wspierać wcześniejsze plotki mówiące o dwóch protagonistach w Persona 6. W materiałach znalazły się również odniesienia do plików PNG z nazwami postaci oraz szkic metra oznaczony symbolem „P6”.

GramTV przedstawia:

Według nieoficjalnych informacji Atlus może pokazać Persona 6 podczas czerwcowego Xbox Games Showcase, choć część fanów podchodzi do tego sceptycznie. Studio skupia się obecnie również na promocji Persona 4 Revival, czyli remake’u Persona 4, który ma pojawić się przed końcem roku fiskalnego Sega, a więc do marca 2027 roku.

Jeżeli przecieki okażą się prawdziwe, Persona 6 ma trafić na PS5, Xbox Series X/S oraz PC. Pojawiają się również pogłoski o premierze gry w Xbox Game Pass już w dniu debiutu.

Źródło:https://gamerant.com/persona-6-september-2027-release-window-character-designs-leak/

Tagi:

News
plotka
grafika
grafiki
Plotki
przeciek
Persona
Persona 6
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112