Wyciekły nowe informacje o Persona 6. Do sieci trafiły projekty postaci i możliwa data premiery

Plotki sugerują, że Atlus celuje z premierą długo wyczekiwanego RPG-a w 2027 rok.
Do sieci trafiły kolejne nieoficjalne informacje dotyczące Persona 6. Znany chiński leaker opublikował grafiki przedstawiające rzekomych bohaterów gry oraz zdradził możliwe okno premiery nowego RPG-a od Atlusa.
Persona 6 – wyciekły projekty postaci i możliwa data premiery
Cztery materiały przedstawiają blondwłosego bohatera, co byłoby pierwszym takim protagonistą w historii głównej serii Persona.Na części grafik pojawia się także ciemnowłosa dziewczyna opisana jako „Kusakabe Tōko”, co może sugerować imię jednej z głównych postaci. Przeciek wydaje się wspierać wcześniejsze plotki mówiące o dwóch protagonistach w Persona 6. W materiałach znalazły się również odniesienia do plików PNG z nazwami postaci oraz szkic metra oznaczony symbolem „P6”.
Według nieoficjalnych informacji Atlus może pokazać Persona 6 podczas czerwcowego Xbox Games Showcase, choć część fanów podchodzi do tego sceptycznie. Studio skupia się obecnie również na promocji Persona 4 Revival, czyli remake’u Persona 4, który ma pojawić się przed końcem roku fiskalnego Sega, a więc do marca 2027 roku.
Jeżeli przecieki okażą się prawdziwe, Persona 6 ma trafić na PS5, Xbox Series X/S oraz PC. Pojawiają się również pogłoski o premierze gry w Xbox Game Pass już w dniu debiutu.
