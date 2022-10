Steam Deck cieszy się dużym zainteresowaniem. Pierwsze wyniki sprzedaży

Valve na razie nie ujawniło wyników sprzedaży swojego przenośnego peceta. Jednak już coś wiemy w tej kwestii. Podczas konferencji Akadamy 2022 jeden z deweloperów odpowiedzialnych za środowisko Steam OS 3.0 poruszył ten temat. David Edmundson z KDE mówił o Linuksie, ale przez jego wypowiedź przewinął się również temat popularności Steam Decka. Przedstawiciel KDE powiedział, że do tej pory handheld rozszedł się w liczbie ponad miliona egzemplarzy.

Steam Deck ukazał się na rynku w lutym, niemniej do tej pory bardzo trudno jest dostać ten sprzęt. W lecie coś miało zmienić się w tej kwestii – producent obiecywał dwukrotne zwiększenie liczby przenośnych pecetów rozsyłanych cotygodniowo do klientów. Na pewno Steam Deck osiągnąłby jeszcze lepszy wynik, gdyby dało się go kupić “normalnie”, to znaczy w lokalnych sklepach. Na razie jednak w ogóle się na to nie zanosi – urządzenie można zamawiać jedynie poprzez stronę producenta.

Najchętniej ogrywane gry na Steam Decku

Co natomiast dotyczy innych wieści na temat przenośnego komputera od Valve, to pod tym adresem znajdziecie listę najchętniej ogrywanych gier na Steam Decka za miesiąc wrzesień. Na liście znalazły się Cyberpunk 2077, Elden Ring i Stardew Valley. A jeśli kogoś interesuje, jak na handheldzie sprawuje się jedna z bardziej wymagających produkcji, czyli Marvel’s Spider-Man, to tutaj zobaczycie 15-minutową rozgrywkę. Trzeba przyznać, że pajączek nieźle sobie radzi.