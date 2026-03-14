Blizzard zaprasza na transmisję z kwalifikacji play-off do mistrzostw Hearthstone

Jakub Piwoński
2026/03/14 13:30
Zimowe rozgrywki zmierzają do finału.

Jak informuje Blizzard, po dwóch miesiącach intensywnej rywalizacji sezonu 2026 e-sportu Hearthstone nadchodzi jego pierwsza kulminacja – turniej Winter Playoffs. W niedzielę 15 marca prawie 200 najlepszych zawodników z regionów Azji i Pacyfiku, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Ameryk zmierzy się w walce o miejsca w kwietniowym Winter Championship. Transmisja z wydarzenia rozpocznie się o godzinie 20:00 czasu polskiego, a fani będą mogli śledzić rozgrywki na żywo zarówno na Twitchu, jak i YouTube.

Wielki turniej Hearthstone

Format turnieju przewiduje system „Podbój do trzech zwycięstw” z czterema taliami i jedną blokadą. W piątek i sobotę zawodnicy rywalizowali w systemie szwajcarskim, który pozwolił wyłonić najlepszą ósemkę w każdym z regionów. W niedzielę do rywalizacji o finałowe miejsca przystąpią gracze z najlepszymi wynikami, a czterech z nich z każdego regionu zapewni sobie awans do Winter Championship. Wśród uczestników znajdują się zarówno zawodnicy z najwyższą liczbą punktów zdobytych w zimowym sezonie rywalizacji w styczniu i lutym, jak i najlepsi z otwartych turniejów kwalifikacyjnych oraz zwycięzcy weekendowych wydarzeń Winter Blitz.

Nie tylko zawodnicy mogą cieszyć się wydarzeniem. Fani oglądający transmisję na Twitchu przez co najmniej godzinę mają szansę zdobyć wyjątkowy pakiet Kataklizmu, a streamerzy, którzy zgłoszą się do transmisji równoległej, będą mogli prowadzić własne relacje z turnieju na swoich kanałach. Komentatorami wydarzenia będą doświadczeni gracze i eksperci e-sportu: Edelweiss, Lorinda, PocketTrain, Raven i Sottle. Wszyscy chętni do śledzenia rozgrywek na żywo mogą to zrobić na Twitch oraz YouTube.

Najświeższe informacje na temat zawodów e-sportowych Hearthstone można znaleźć na mediach społecznościowych gry, a także na serwerze Discord, gdzie fani mogą wymieniać się strategiami, dyskutować o rozgrywkach i przygotowywać się do udziału w kolejnych turniejach. Winter Playoffs to zatem szansa na oglądanie emocjonujących pojedynków, ale i okazja, by ponownie być częścią globalnej społeczności graczy Hearthstone.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24250390/turniej-winter-playoffs-rozpoczyna-tegoroczny-sezon-e-sportu-hearthstone

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




