Blizzard zaprasza na transmisję z kwalifikacji play-off do mistrzostw Hearthstone

Jak informuje Blizzard, po dwóch miesiącach intensywnej rywalizacji sezonu 2026 e-sportu Hearthstone nadchodzi jego pierwsza kulminacja – turniej Winter Playoffs. W niedzielę 15 marca prawie 200 najlepszych zawodników z regionów Azji i Pacyfiku, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Ameryk zmierzy się w walce o miejsca w kwietniowym Winter Championship. Transmisja z wydarzenia rozpocznie się o godzinie 20:00 czasu polskiego, a fani będą mogli śledzić rozgrywki na żywo zarówno na Twitchu, jak i YouTube.

Wielki turniej Hearthstone

Format turnieju przewiduje system „Podbój do trzech zwycięstw” z czterema taliami i jedną blokadą. W piątek i sobotę zawodnicy rywalizowali w systemie szwajcarskim, który pozwolił wyłonić najlepszą ósemkę w każdym z regionów. W niedzielę do rywalizacji o finałowe miejsca przystąpią gracze z najlepszymi wynikami, a czterech z nich z każdego regionu zapewni sobie awans do Winter Championship. Wśród uczestników znajdują się zarówno zawodnicy z najwyższą liczbą punktów zdobytych w zimowym sezonie rywalizacji w styczniu i lutym, jak i najlepsi z otwartych turniejów kwalifikacyjnych oraz zwycięzcy weekendowych wydarzeń Winter Blitz.