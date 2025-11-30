Nowa zapowiedź na The Game Awards? Zagadkowy posąg rozpalił spekulacje fanów

Organizatorzy The Game Awards oraz Geoff Keighley opublikowali zagadkowe zdjęcia przedstawiające posąg na pustkowiu w Nowym Meksyku. Fani natychmiast ruszyli z analizami, a jedna z osób dotarła nawet na miejsce i potwierdziła, że instalacja faktycznie istnieje. To rozpaliło spekulacje dotyczące możliwej zapowiedzi podczas tegorocznej gali.

The Game Awards – tajemnicza statua a mo żliwe zapowiedzi

Zdjęcia prezentują demoniczną rzeźbę z żółtym okiem i mackami. Lokalna obsługa odmówiła komentarza, ale społeczność już wskazuje najbardziej prawdopodobne tropy. Wielu graczy uważa, że projekt stylistycznie pasuje do nadchodzącego tytułu Saros, który ma wykorzystywać podobną, eldritchową estetykę.

