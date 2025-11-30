Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa zapowiedź na The Game Awards? Zagadkowy posąg rozpalił spekulacje fanów

Mikołaj Berlik
2025/11/30 10:42
0
0

Nowe zdjęcia opublikowane przez organizatorów The Game Awards uruchomiły falę spekulacji dotyczących możliwej zapowiedzi.

Organizatorzy The Game Awards oraz Geoff Keighley opublikowali zagadkowe zdjęcia przedstawiające posąg na pustkowiu w Nowym Meksyku. Fani natychmiast ruszyli z analizami, a jedna z osób dotarła nawet na miejsce i potwierdziła, że instalacja faktycznie istnieje. To rozpaliło spekulacje dotyczące możliwej zapowiedzi podczas tegorocznej gali.

The Game Awards

The Game Awards – tajemnicza statua a możliwe zapowiedzi

Zdjęcia prezentują demoniczną rzeźbę z żółtym okiem i mackami. Lokalna obsługa odmówiła komentarza, ale społeczność już wskazuje najbardziej prawdopodobne tropy. Wielu graczy uważa, że projekt stylistycznie pasuje do nadchodzącego tytułu Saros, który ma wykorzystywać podobną, eldritchową estetykę.

Są też bardziej odważne teorie. Część fanów widzi w posągu nawiązania do serii God of War, inni obstawiają powiązania z uniwersum The Elder Scrolls – zwłaszcza stylem przypominające Oblivion. Do listy typów dołącza również Diablo 4, bo statua pasuje do klimatu możliwego nowego dodatku lub dużej aktualizacji z nową klasą.

Niezależnie od teorii, instalacja spełnia swoje zadanie: budzi ciekawość, wywołuje dyskusje i podkręca hype przed galą. O tym, czy posąg faktycznie zwiastuje wielką zapowiedź, przekonamy się już 11 grudnia, gdy odbędzie się tegoroczne The Game Awards – znamy już także całą listę nominowanych.

Źródło:https://insider-gaming.com/the-game-awards-mystery-statue-new-mexico-2025/

Tagi:

News
The Game Awards
The Game Awards 2025
teaser
nagrody
zapowiedź
