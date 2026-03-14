Starfield ma choćby tego jednego, istotnego fana, który będzie bronił gry, gdy inni ją ganią

Choć wokół Starfielda towarzyszyły szumne zapowiedzi i gra była jednym z najbardziej nagłośnionych tytułów Bethesdy ostatnich lat, trudno mówić o niej jako o jednoznacznym sukcesie. Po kilku latach wciąż sprawia wrażenie, jakby nie do końca weszła na właściwą drogę. Są jednak tacy, którzy bronią tego projektu i nazywają jego twórców wizjonerami. Wśród nich jest Inon Zur, kompozytor muzyki do gry.

Starfield może stać się legendarny?

Zur od ponad ćwierć wieku tworzy muzykę do gier, od Icewind Dale 2 i Lionheart po Syberię 2, Dragon Age i regularne produkcje Bethesdy, w tym Fallouta 3. W przypadku Starfielda jego opinia jest jednoznaczna: tytuł może stać się legendarny, a geniusz Todda Howarda wciąż jest niezaprzeczalny.