State of Play powraca? Sony ma wkrótce odpowiedzieć na ostatni pokaz Microsoftu

W zeszłym tygodniu miłośnicy gier wideo mieli okazję obejrzeć Xbox_Developer Direct. Na wspomnianym pokazie Microsoftu ujawniono datę premiery Forza Horizon 6, a także zaprezentowano pierwszy gameplay z nowej odsłony serii Fable. Tymczasem jeden z branżowych insiderów przekonuje, że Sony szykuje się do kontrataku i już niedługo zaprosi nas na kolejną edycję State of Play.

Kolejny pokaz State of Play odbędzie się w lutym 2026 roku?

Autorem najnowszych doniesień na temat planów japońskiej firmy jest „NateTheHate”, który w przeszłości dzielił się już sprawdzonymi informacjami. Insider w odpowiedzi na pytanie jednego z użytkowników portalu społecznościowego X zapowiedział, że kolejny pokaz State of Play odbędzie się w lutym 2026 roku. Niestety informator nie ujawnił konkretnej daty wydarzenia, ani też nie podzielił się żadnymi szczegółami na temat wspomnianej prezentacji.