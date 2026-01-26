Zaloguj się lub Zarejestruj

State of Play powraca? Sony ma wkrótce odpowiedzieć na ostatni pokaz Microsoftu

Mikołaj Ciesielski
2026/01/26 17:15
Według jednego z branżowych insiderów japońska firma zaprosi niebawem fanów PlayStation na prezentację nowych gier.

W zeszłym tygodniu miłośnicy gier wideo mieli okazję obejrzeć Xbox_Developer Direct. Na wspomnianym pokazie Microsoftu ujawniono datę premiery Forza Horizon 6, a także zaprezentowano pierwszy gameplay z nowej odsłony serii Fable. Tymczasem jeden z branżowych insiderów przekonuje, że Sony szykuje się do kontrataku i już niedługo zaprosi nas na kolejną edycję State of Play.

State of Play
State of Play

Kolejny pokaz State of Play odbędzie się w lutym 2026 roku?

Autorem najnowszych doniesień na temat planów japońskiej firmy jest „NateTheHate”, który w przeszłości dzielił się już sprawdzonymi informacjami. Insider w odpowiedzi na pytanie jednego z użytkowników portalu społecznościowego X zapowiedział, że kolejny pokaz State of Play odbędzie się w lutym 2026 roku. Niestety informator nie ujawnił konkretnej daty wydarzenia, ani też nie podzielił się żadnymi szczegółami na temat wspomnianej prezentacji.

W tym miejscu warto przypomnieć, że ostatnie State of Play odbyło się w listopadzie 2025 roku. Wspomniana prezentacja poświęcona była jednak wyłącznie produkcjom rozwijanym przez japońskie i azjatyckie studia. Ostatnia główna edycja wspomnianego pokazu miała natomiast miejsce we wrześniu 2025 roku.

Na koniec warto dodać, że w tym roku na rynku mają zadebiutować dwie głośne produkcje od PlayStation Studios. Pierwszą z nich jest Saros od studia Housemarque, której datę premiery wyznaczono na 30 kwietnia 2026 roku. Druga to oczywiście Marvel’s Wolverine od Insomniac Games, które – zgodnie z zapowiedziami – ma ukazać się jesienią 2026 roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/playstation-state-of-play-arriving-in-february-its-claimed/

