Nowa aktualizacja do Gran Turismo 7 dodaje trzy samochody, nowe wyścigi i kilka poprawek

Aktualizacja jest kolejnym rozszerzeniem zawartości przygotowanym przez studio Polyphony Digital, po krótkiej przerwie w lutym. Najważniejszą jej częścią są trzy nowe pojazdy:

Najbardziej nietypowym dodatkiem jest wyścigowa wersja Chevroleta Camaro z 1969 roku, przygotowana specjalnie przez deweloperów. Samochód otrzymał szerokie nadwozie, centralny układ wydechowy, odchudzone wnętrze oraz doładowany silnik V8 generujący 657,8 KM. Z kolei Mazda RX-7 reprezentuje generację FD w wersji sprzed liftingu. W nazwie pojazdu pojawia się także oznaczenie ɛ̃fini, czyli japońska submarka Mazdy z lat 90., pod którą sprzedawano wybrane modele na rynku krajowym. Najbardziej codziennym pojazdem w zestawie jest kompaktowy SUV Renault Captur.

Aktualizacja dodała również cztery wydarzenia w sekcji World Circuits:

European Sunday Cup 400 – Dragon Trail – Gardens Reverse

Japanese Clubman Cup 550 – Kyoto Driving Park – Yamagiwa Reverse

American Clubman Cup 700 – Michelin Raceway Road Atlanta

World Touring Car 800 – Circuit Gilles-Villeneuve

Jedną z ważniejszych zmian jest poprawka dotycząca samochodu wyścigowego Ferrari 296 GT3. Wcześniej animacja kierownicy w widoku z kokpitu obracała się tylko o 90 stopni w każdą stronę, co utrudniało prowadzenie auta. Problem właśnie został naprawiony. Do gry trafiło także 10 nowych kombinacji wymiany silników. Dzięki nim gracze mogą montować inne jednostki napędowe w wybranych modelach, np. silnik z Honda Civic w Abarth 500 2009 czy jednostkę z Dodge Challenger SRT Demon w kilku klasycznych muscle carach.

Aktualizacja wprowadziła również kolejne Circuit Experience na torze Grand Valley South. Gracze mogą zdobyć ponad milion kredytów za perfekcyjne przejechanie sektorów oraz całego okrążenia. Dodatkowo pojawiło się nowe wyzwanie Online Time Trial na torze High Speed Ring. W wydarzeniu wykorzystuje się nowy model Chevrolet Camaro 1969 Race-Mod, a najlepsi kierowcy mogą zdobyć nawet 2 miliony kredytów. Wyzwanie potrwa do 26 marca 2026 roku.