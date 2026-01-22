Fable wygląda baśniowo w pierwszym gameplayu. Ogłoszono ważny szczegół, na który fani czekali od dawna

To może być jedna z najmocniejszych propozycji Xboxa ostatnich lat.

Nowy Fable powstaje jako pełnoprawne odświeżenie marki, a nie kontynuacja wcześniejszych odsłon. Twórcy ponownie zabiorą graczy do Albionu, stawiając na baśniowy klimat, charakterystyczny humor oraz większy nacisk na narrację i świat przedstawiony. Z niedawno udostępnianych materiałów koncepcyjnych wynika, że świat gry ma być znacznie bardziej rozbudowany i różnorodny niż w poprzednich częściach, od tętniących życiem miast po mroczne lochy i dzikie ostępy.

Po bardzo długim okresie ciszy Microsoft nareszcie zaprezentował w pełnej krasie nową wersję Fable’a. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami reboot został pokazany na Xbox Developer_Direct 2026, gdzie doczekał się długiego pokazu. Produkcja rozwijana przez Playground Games, twórców Forza Horizon, dla których jest to pierwszy projekt wykraczający poza gatunek samochodówek, wygląda naprawdę dobrze na pierwszym pokazie rozgrywki. Gra pod względem gameplayu przypomina poprzednie odsłony serii, ale w nowoczesnym wydaniu. Co jednak najważniejsze, gra pozwoli na stworzenie swojego własnego bohatera, więc nie będziemy musieli grać bohaterką, która jest twarzą Fable’a. Zwiastun wraz z fragmentami rozgrywki zobaczycie poniżej.

Podczas prezentacji pokazano fragmenty rozgrywki, walkę, elementy personalizacji bohatera oraz zupełnie nowe podejście do klasycznego systemu moralności. Twórcy zdradzili również, jak będzie działać tzw. Living Population, czyli świat zamieszkany przez setki unikalnych postaci niezależnych, reagujących na działania gracza. Po pokazie głos zabrał dyrektor kreatywny gry, Ralph Fulton, który szerzej wyjaśnił filozofię stojącą za nowym Fable.

Zawsze nazywaliśmy ten projekt nowym początkiem, bo byliśmy przekonani, że musimy zrestartować serię. Od zakończenia oryginalnej trylogii minęło bardzo dużo czasu, niemal dwie generacje konsol. Dlatego zdecydowaliśmy się nie trzymać kurczowo dawnej osi czasu i stworzyć własne Albion oraz zupełnie nową historię. Nie jesteśmy Lionhead i nie możemy udawać, że nim jesteśmy. To musi być gra Playground Games, bo charakter zespołu zawsze widać w jego twórczości. Zależało nam na tym, aby stworzyć Fable po swojemu, a jednocześnie zachować ducha oryginału.

Jednym z kluczowych założeń nowej odsłony jest podejście określane hasłem „baśń, a nie fantasy”. Twórcy podkreślają, że Fable zawsze stało bliżej kameralnych opowieści o zwykłych ludziach dotkniętych magią, a nie epickich, politycznych konfliktów znanych z klasycznego fantasy. Ważnym filarem pozostaje także brytyjski humor, który ma przenikać dialogi, postacie i sam świat gry.

Baśnie są intymne, osobiste i często moralne. To historie o tym, co dzieje się, gdy magia wkracza w życie zwykłych ludzi. Ten klimat przenika naszą oprawę wizualną, projekt świata i narrację. Do tego dochodzi brytyjska wrażliwość i specyficzne poczucie humoru, bez którego Fable po prostu nie istnieje.

Historia rozpoczyna się, zgodnie z tradycją serii, w dzieciństwie bohatera. Po krótkim prologu następuje przeskok czasowy do dorosłości, a punktem zapalnym fabuły staje się tragedia rodzinnej wioski, której mieszkańcy zostają zamienieni w kamień przez tajemniczego nieznajomego. Od tego momentu gracz może ruszyć w świat Albionu w dowolnym kierunku.

Gdy tylko opuścisz swoją wioskę, świat stoi przed tobą otworem. Nie ma tykającego zegara ani presji fabularnej. Jeśli chcesz, możesz zignorować główny wątek, znaleźć pracę w innej osadzie, ożenić się i ułożyć sobie życie. Historia poczeka.

Otwarta struktura świata wymusiła zupełnie inne podejście do rozwoju postaci i balansu trudności. Twórcy chcą, aby każdy region oferował sensowne aktywności niezależnie od kolejności odwiedzania, bez sztucznych blokad poziomem doświadczenia.