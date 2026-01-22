Fable wygląda baśniowo w pierwszym gameplayu. Ogłoszono ważny szczegół, na który fani czekali od dawna

To może być jedna z najmocniejszych propozycji Xboxa ostatnich lat.
Po bardzo długim okresie ciszy Microsoft nareszcie zaprezentował w pełnej krasie nową wersję Fable’a. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami reboot został pokazany na Xbox Developer_Direct 2026, gdzie doczekał się długiego pokazu. Produkcja rozwijana przez Playground Games, twórców Forza Horizon, dla których jest to pierwszy projekt wykraczający poza gatunek samochodówek, wygląda naprawdę dobrze na pierwszym pokazie rozgrywki. Gra pod względem gameplayu przypomina poprzednie odsłony serii, ale w nowoczesnym wydaniu.Co jednak najważniejsze, gra pozwoli na stworzenie swojego własnego bohatera, więc nie będziemy musieli grać bohaterką, która jest twarzą Fable’a. Zwiastun wraz z fragmentami rozgrywki zobaczycie poniżej.
Fable – pierwszy pokaz rozgrywki z oczekiwanego RPG-a od Microsoftu
Podczas prezentacji pokazano fragmenty rozgrywki, walkę, elementy personalizacji bohatera oraz zupełnie nowe podejście do klasycznego systemu moralności. Twórcy zdradzili również, jak będzie działać tzw. Living Population, czyli świat zamieszkany przez setki unikalnych postaci niezależnych, reagujących na działania gracza. Po pokazie głos zabrał dyrektor kreatywny gry, Ralph Fulton, który szerzej wyjaśnił filozofię stojącą za nowym Fable.
Zawsze nazywaliśmy ten projekt nowym początkiem, bo byliśmy przekonani, że musimy zrestartować serię. Od zakończenia oryginalnej trylogii minęło bardzo dużo czasu, niemal dwie generacje konsol. Dlatego zdecydowaliśmy się nie trzymać kurczowo dawnej osi czasu i stworzyć własne Albion oraz zupełnie nową historię.
Nie jesteśmy Lionhead i nie możemy udawać, że nim jesteśmy. To musi być gra Playground Games, bo charakter zespołu zawsze widać w jego twórczości. Zależało nam na tym, aby stworzyć Fable po swojemu, a jednocześnie zachować ducha oryginału.
Jednym z kluczowych założeń nowej odsłony jest podejście określane hasłem „baśń, a nie fantasy”. Twórcy podkreślają, że Fable zawsze stało bliżej kameralnych opowieści o zwykłych ludziach dotkniętych magią, a nie epickich, politycznych konfliktów znanych z klasycznego fantasy. Ważnym filarem pozostaje także brytyjski humor, który ma przenikać dialogi, postacie i sam świat gry.
Baśnie są intymne, osobiste i często moralne. To historie o tym, co dzieje się, gdy magia wkracza w życie zwykłych ludzi. Ten klimat przenika naszą oprawę wizualną, projekt świata i narrację. Do tego dochodzi brytyjska wrażliwość i specyficzne poczucie humoru, bez którego Fable po prostu nie istnieje.
Historia rozpoczyna się, zgodnie z tradycją serii, w dzieciństwie bohatera. Po krótkim prologu następuje przeskok czasowy do dorosłości, a punktem zapalnym fabuły staje się tragedia rodzinnej wioski, której mieszkańcy zostają zamienieni w kamień przez tajemniczego nieznajomego. Od tego momentu gracz może ruszyć w świat Albionu w dowolnym kierunku.
Gdy tylko opuścisz swoją wioskę, świat stoi przed tobą otworem. Nie ma tykającego zegara ani presji fabularnej. Jeśli chcesz, możesz zignorować główny wątek, znaleźć pracę w innej osadzie, ożenić się i ułożyć sobie życie. Historia poczeka.
Otwarta struktura świata wymusiła zupełnie inne podejście do rozwoju postaci i balansu trudności. Twórcy chcą, aby każdy region oferował sensowne aktywności niezależnie od kolejności odwiedzania, bez sztucznych blokad poziomem doświadczenia.
Równie istotne zmiany dotyczą walki. Klasyczne połączenie broni białej, dystansowej i magii powraca w formie płynnego systemu, który pozwala łączyć różne style bez przerw i sztywnych animacji.
Chcieliśmy, aby gracz mógł jednym ruchem uderzyć mieczem, a chwilę później rzucić kulą ognia. Walka opiera się na taktycznym żonglowaniu stylami i wykorzystywaniu słabości przeciwników, często w starciach z grupami wrogów.
Jednym z najbardziej odświeżonych elementów jest system moralności. Zamiast klasycznej skali dobra i zła pojawia się reputacja oparta na czynach obserwowanych przez innych mieszkańców Albionu. Każda osada zapamięta bohatera inaczej, a reakcje postaci niezależnych będą zależne od lokalnych przekonań i plotek.
Nasza gra nigdy cię nie oceni, ale zrobią to ludzie Albionu. To, co robisz, i kto to widzi, buduje twoją reputację. Różni NPC mogą postrzegać te same czyny w zupełnie inny sposób, dokładnie tak jak w prawdziwym świecie.
Living Population to ponad tysiąc unikalnych postaci z własnymi rutynami, domami i pracą. Każda osada ma funkcjonować jak żywy organizm, a gracze mogą realnie poznać jej mieszkańców, ich upodobania oraz relacje.
To nie są anonimowe postacie. Z czasem poznajesz ich imiona, wiesz, gdzie mieszkają, gdzie pracują i czego szukają w relacjach. To dodatkowy wymiar interakcji, którego wcześniej w grach RPG po prostu nie było.
Niestety potwierdzono również, że premiery gry nie doczekamy się w pierwszej połowie roku. Na debiut Fable’a poczekamy do tegorocznej jesieni. Konkretna data premiery nie jest jeszcze znana.
Playground Games zapowiedziało, że to dopiero początek informacji o nowym Fable. Przed premierą studio planuje kolejne materiały poświęcone fabule, obsadzie aktorskiej oraz bardziej szczegółowym aspektom rozgrywki, w tym progresji, eksploracji i systemom społecznym.
Przypomnijmy, że Fablezmierza na konsole Xbox Series X/S oraz komputery osobiste. Od dnia swojej premiery gry dostępna będzie w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate.