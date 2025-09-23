State of Play potwierdzone. Znamy datę i szczegóły wydarzenia

Sony potwierdziło kolejną prezentację PlayStation State of Play, która odbędzie się już w tym tygodniu.
Na oficjalnym blogu PlayStation zapowiedziano ponad 35 minut nowości i zapowiedzi od twórców z całego świata. Gracze mogą spodziewać się świeżych materiałów z gier niezależnych oraz produkcji zewnętrznych partnerów, a także aktualizacji od zespołów PlayStation Studios.
Poznaliśmy datę prezentacji State of Play
Największą atrakcją wydarzenia ma być rozszerzona prezentacja gry Saros, czyli tajemniczego tytułu studia Housemarque, który zadebiutuje w przyszłym roku. Sony obiecuje prawie pięć minut rozgrywki nagranej na PlayStation 5. Sony potwierdziło w swoim wpisie:
Podzielimy się nowymi spojrzeniami na tytuły innych firm i niezależnych tytułów, a także aktualizacjami niektórych naszych zespołów w PlayStation Studios, w tym rozszerzonym spojrzeniem na Saros, tajemniczy nowy tytuł Housemarque, który pojawi się w przyszłym roku. Z niecierpliwością czekaj na prawie pięć minut rozgrywki uchwyconej na PS5.

Plotki o wrześniowym State of Play krążyły już od kilku tygodni. W sieci spekulowano, jakie tytuły mogą się pojawić się podczas prezentacji. Oprócz potwierdzonego Saros, jedną z gier na które liczą fani jest Marvel’s Wolverine. Według doniesień serwisu Insider Gaming nowy zwiastun gry jest już gotowy i istnieje spora szansa, że zostanie pokazany podczas środowego wydarzenia. Co więcej, inne raporty wskazują, że premiera produkcji planowana jest na 2026 rok, co sprawia że obecność zwiastuna podczas tego konkretnego pokazu jest jeszcze bardziej prawdopodobna.
Najbliższe State of Play odbędzie się już w środę 24 września 2025 roku o godzinie 23:00 czasu polskiego.
