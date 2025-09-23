State of Play potwierdzone. Znamy datę i szczegóły wydarzenia

Sony potwierdziło kolejną prezentację PlayStation State of Play, która odbędzie się już w tym tygodniu.

Na oficjalnym blogu PlayStation zapowiedziano ponad 35 minut nowości i zapowiedzi od twórców z całego świata. Gracze mogą spodziewać się świeżych materiałów z gier niezależnych oraz produkcji zewnętrznych partnerów, a także aktualizacji od zespołów PlayStation Studios.

Poznaliśmy datę prezentacji State of Play

Największą atrakcją wydarzenia ma być rozszerzona prezentacja gry Saros, czyli tajemniczego tytułu studia Housemarque, który zadebiutuje w przyszłym roku. Sony obiecuje prawie pięć minut rozgrywki nagranej na PlayStation 5. Sony potwierdziło w swoim wpisie: