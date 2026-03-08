Wiemy już, kiedy aktorzy wejdą na plan wyczekiwanego rebootu science fiction. Ujawniono też pierwsze szczegóły fabuły

Reboot kultowego serialu Z Archiwum X wreszcie nabiera realnych kształtów. Projekt przygotowywany dla platformy Hulu przez Ryana Cooglera, reżysera znanego m.in. z filmów Czarna Pantera, Creed oraz Grzesznicy, otrzymał oficjalne zielone światło na realizację odcinka pilotażowego. Nowa wersja serialu ma wprowadzić świeżą obsadę i nowe podejście do znanej koncepcji śledztw dotyczących zjawisk paranormalnych.

Nowe Z Archiwum X będzie kręcone w tym samym mieście, co oryginał

Zdjęcia do pilota mają rozpocząć się w maju w Vancouver i potrwają prawdopodobnie do czerwca. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy – to właśnie w tym kanadyjskim mieście powstawały pierwsze sezony oryginalnego Z Archiwum X z lat 90. Coogler odpowiada za scenariusz, reżyserię oraz produkcję pilota. Co ciekawe, nie będzie koordynatorem projektu. Funkcję showrunnerki obejmie bowiem Jennifer Yale, pracująca wcześniej przy serialu The Copenhagen Test. Sam Coogler przyznał niedawno, że od dawna marzył o pracy przy Z Archiwum X i liczy na to, że jego wersja serialu będzie potrafiła naprawdę przestraszyć widzów.