Twórcy Green Hell trafili w dziesiątkę. Nowy survival przyciąga tysiące graczy

Patrycja Pietrowska
2026/01/08 14:30
Creepy Jar znów z sukcesem.

Początek 2026 roku przyniósł na platformie Steam niespodziewanego lidera, którym okazała się produkcja umiejętnie łącząca zarządzanie infrastrukturą przemysłową z walką w otwartym świecie. Tytuł ten, zatytułowany StarRupture, zadebiutował oficjalnie 6 stycznia i niemal natychmiast wspiął się na szczyty list sprzedaży, ustępując pod względem generowanych przychodów jedynie gigantom opartym na modelu darmowym. Za stworzenie tego ambitnego projektu odpowiada zespół deweloperski Creepy Jar, który jest znany z udanej produkcji survivalowej o tytule Green Hell.

StarRupture
StarRupture

StarRupture niespodziewanym hitem Steama. Nowa gra twórców Green Hell podbija platformę

W StarRupture osoby biorące udział w zabawie przyjmują rolę skazanego więźnia, który zostaje przetransportowany na niebezpieczną planetę w celu pozyskiwania zasobów. Główna motywacja protagonisty wiąże się z koniecznością uregulowania długu wobec ogromnej organizacji. Całość rozgrywki prezentowana jest z perspektywy pierwszej osoby i kładzie nacisk na samodzielną budowę kopalń, zakładów przetwórczych oraz sieci logistycznych.

Utrzymanie się przy życiu w tym nieprzyjaznym środowisku wymaga od graczy nie tylko precyzyjnego planowania struktur przemysłowych, ale również ciągłego odpierania agresji ze strony lokalnych stworzeń. Produkcja oferuje tryb kooperacji, co pozwala na zapraszanie znajomych do wspólnej realizacji zadań.

GramTV przedstawia:

Dane pochodzące z portalu SteamDB potwierdzają dużą popularność tytułu, gdyż w szczytowym momencie jednocześnie bawiło się przy nim ponad 28 tysięcy osób. Przewiduje się, że StarRupture pozostanie w fazie wczesnego dostępu przez okres około dwunastu miesięcy, co pozwoli twórcom na wdrożenie zaplanowanych udoskonaleń. Deweloperzy zapowiadają sukcesywne powiększanie mapy, dodawanie nowych gatunków egzotycznej fauny oraz dopracowanie mechanik prowadzenia walki.

Przypomnijmy, że StarRupture zadebiutowało 6 stycznia 2026 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych.

