Twórcy Green Hell trafili w dziesiątkę. Nowy survival przyciąga tysiące graczy

Początek 2026 roku przyniósł na platformie Steam niespodziewanego lidera, którym okazała się produkcja umiejętnie łącząca zarządzanie infrastrukturą przemysłową z walką w otwartym świecie. Tytuł ten, zatytułowany StarRupture, zadebiutował oficjalnie 6 stycznia i niemal natychmiast wspiął się na szczyty list sprzedaży, ustępując pod względem generowanych przychodów jedynie gigantom opartym na modelu darmowym. Za stworzenie tego ambitnego projektu odpowiada zespół deweloperski Creepy Jar, który jest znany z udanej produkcji survivalowej o tytule Green Hell.

StarRupture niespodziewanym hitem Steama. Nowa gra twórców Green Hell podbija platformę

W StarRupture osoby biorące udział w zabawie przyjmują rolę skazanego więźnia, który zostaje przetransportowany na niebezpieczną planetę w celu pozyskiwania zasobów. Główna motywacja protagonisty wiąże się z koniecznością uregulowania długu wobec ogromnej organizacji. Całość rozgrywki prezentowana jest z perspektywy pierwszej osoby i kładzie nacisk na samodzielną budowę kopalń, zakładów przetwórczych oraz sieci logistycznych.