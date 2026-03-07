Jeden z najlepszych seriali science fiction z ekscytującymi informacjami o 2. sezonie. Fani muszą jednak uzbroić się w cierpliwość

Najważniejsze, że prace nad nowymi odcinkami na pewno ruszą.

Serial Obcy: Ziemia, jedna z najgłośniejszych produkcji science fiction ubiegłego roku, doczeka się drugiego sezonu. Informacja ta powinna ucieszyć fanów uniwersum stworzonego przez Ridleya Scotta, choć przy okazji pojawiła się również mniej optymistyczna wiadomość. Na kontynuację przyjdzie bowiem poczekać znacznie dłużej, niż wielu widzów mogło się spodziewać. Obcy: Ziemia – prace na planie drugiego sezonu ruszą już w maju Produkcja zadebiutowała w 2025 roku na antenie FX i szybko zdobyła popularność wśród fanów science fiction. Ośmioodcinkowy pierwszy sezon emitowany był od 12 sierpnia i zakończył się w momencie, który jasno sugerował dalszy rozwój historii. Nic więc dziwnego, że widzowie zaczęli domagać się kolejnych odcinków.

Według informacji podanych przez serwis Deadline prace nad drugim sezonem rzeczywiście ruszą w najbliższej przyszłości. W trakcie konferencji związanej z Texas Film Awards główna gwiazda serialu, Sydney Chandler, ujawniła, kiedy rozpoczną się zdjęcia do nowych epizodów. Drugi sezon zaczynamy kręcić w maju 2026 roku. Równie entuzjastycznie o powrocie na plan wypowiedział się producent wykonawczy i reżyser Dana Gonzales, który kilka dni temu opublikował wpis w mediach społecznościowych: Jestem niezwykle podekscytowany rozpoczęciem podróży z drugim sezonem Obcy: Ziemia. Wracamy do budowania świata w miejscu narodzin uniwersum Alien.

GramTV przedstawia:

Choć sama informacja o kontynuacji jest dobrą wiadomością, harmonogram produkcji oznacza długie oczekiwanie na nowe odcinki. Jeśli zdjęcia ruszą dopiero w maju tego roku, na drugi sezon przyjdzie nam poczekać przynajmniej do drugiej połowy 2027 roku. Twórcą Obcego: Ziemia jest Noah Hawley. Akcja serialu rozgrywa się dwa lata przed wydarzeniami z pierwszego filmu Obcy z 1979 roku. Fabuła skupia się na próbach osiągnięcia przez ludzkość czegoś, co mogłoby przypominać nieśmiertelność. Kluczową postacią historii jest Wendy, młoda hybryda grana przez Sidney Chandler, której pojawienie się na Ziemi prowadzi do odkrycia zagrożenia mogącego zniszczyć całą planetę. Drugi sezon ma rozwijać wątki związane z Wendy i jej grupą hybryd określanych jako Lost Boys. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się z pojawieniem się ksenomorfów oraz innych niebezpiecznych form życia, które trafiają na Ziemię po zderzeniu statku Weyland-Yutani z miasta Prodigy. Jednocześnie na planetę zmierzają kolejne siły korporacji, co może doprowadzić do jeszcze większego konfliktu. Obcy: Ziemia – recenzja serialu. Ksenomorfy znów doprowadzą Cię do krzyku

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.