Kultowy film science fiction powraca po 42 latach. Powstaje zupełnie nowa, nieoczkiwana kontynuacja

Może to na nowo wskrzesi tę serię.

W latach osiemdziesiątych kino science fiction przeżywało prawdziwy rozkwit. Ogromny sukces Gwiezdnych wojen sprawił, że studia filmowe chętnie inwestowały w widowiska rozgrywające się w kosmosie, tworząc produkcje, które dziś uznaje się za część złotej ery gatunku. Jednym z filmów, które z czasem zyskały status kultowych, był Ostatni gwiezdnych wojownik z 1984 roku. Produkcja nawet nie kryła się, że chce być kopią dzieła George’a Lucasa. Teraz po ponad czterdziestu latach od premiery historia ta powraca, choć w nieco innej formie niż wielu fanów mogło się spodziewać. Ostatni gwiezdnych wojownik – zapowiedziano komiksową kontynuację kultowego filmu science fiction Za przywrócenie marki odpowiada wydawnictwo Mad Cave Studios, które zdobyło prawa do przygotowania nowej serii komiksów osadzonych w uniwersum filmu. Projekt powstaje przy udziale Jonathana Betuela, autora scenariusza oryginalnej produkcji. W przedsięwzięcie zaangażowany jest również Paul Davidson. Za scenariusz komiksu odpowiadają Deric A. Hughes oraz Benjamin Raab, natomiast warstwą graficzną zajął się się Willi Roberts. Premiera planowana jest jeszcze na ten 2026 rok.

Szczegóły fabularne pozostają tajemnicą. Betuel zdradził jednak w jednym z wywiadów, że twórcy chcą wykorzystać multiwersum w swojej nowej historii. Nie wyjaśnił dokładnie, co oznacza to dla fabuły, lecz można przypuszczać, że nowe opowieści pokażą różne zakątki świata przedstawionego oraz bohaterów związanych z Ligą Gwiezdnych Myśliwców i prawdopodobnie również alternatywne wersje znanych postaci.

GramTV przedstawia:

Oryginalny film w reżyserii Nicka Castle’a opowiadał historię Alexa Rogana, młodego chłopaka, który odkrywa, że jego imponujące wyniki w automacie arcade nie są przypadkowe. Gra okazuje się narzędziem rekrutacyjnym międzygwiezdnej organizacji, która poszukuje pilotów do walki z kosmicznym zagrożeniem. Bohater dostaje szansę opuszczenia Ziemi i wzięcia udziału w prawdziwej wojnie wśród gwiazd. Produkcja z 1984 roku zapisała się w historii kina nie tylko dzięki swojej fabule. Film był jednym z pierwszych, które na dużą skalę wykorzystały komputerowo generowane efekty wizualne, co w tamtym czasie było prawdziwą technologiczną nowością. Choć budżet nie należał do najwyższych, obraz odniósł sukces finansowy i szybko zdobył oddaną społeczność fanów. Przez lata pojawiały się różne pomysły na powrót marki na ekrany. Problemy związane z prawami autorskimi skutecznie blokowały jednak próby stworzenia remake’u lub bezpośredniej kontynuacji. Zainteresowanie nowym filmem w przeszłości wyrażali między innymi Seth Rogen oraz Steven Spielberg, lecz projekty te nigdy nie wyszły poza wczesną fazę planów. Jednak w ubiegłym roku pojawiły się doniesienia, że pełnoprawna kinowa kontynuacja rzeczywiście może powstać, o ile uda się rozwiązać problemy z licencja.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.