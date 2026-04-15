Windrose: Piracki survival podbija Steam. 70 tysięcy graczy wyruszyło na szerokie wody

Podczas gdy wielkie studia często borykają się z problemami przy premierach, niezależny zespół Windrose Crew bez wielkiego wysiłku osiągnął ogromny sukces. Ich debiutancka produkcja, Windrose, zadebiutowała właśnie we wczesnym dostępie na Steam i błyskawicznie stała się nowym hitem.
Windrose – "Black Flag spotyka Valheim"
Windrose to otwarta przygoda piracka, która czerpie garściami z najlepszych wzorców gatunku, tworząc jednak coś zupełnie nowego. Gracze i recenzenci chwalą grę za żeglugę rodem z Assassin's Creed IV: Black Flag, Prowadzenie statku i walka na morzu mają w sobie ten sam charakterystyczny "feeling", którego fanom brakowało od lat. Systemy survivalowe z Valheim, takie jak zbieranie surowców, budowa bazy (i statku) oraz satysfakcjonująca progresja sprawiają, że od gry trudno się oderwać. W grze znajdziemy też walkę w stylu Sea of Thieves. Potyczki są dynamiczne i wymagają zręczności, co świetnie uzupełnia strategiczny aspekt żeglugi.
Windrose to gra przygodowa typu survival, której akcja toczy się w alternatywnej epoce piratów. Łączy w sobie klasyczną formułę „buduj, twórz, przetrwaj” z intensywną walką i wciągającą eksploracją lądu i morza.
Przemierzaj rozległe, generowane proceduralnie biomy pełne ukrytych tajemnic, ręcznie zaprojektowanych lochów i zadań. Zbierz załogę i poprowadź swój statek przez brutalne bitwy morskie z abordażami oraz płynnymi przejściami między statkiem a lądem.
