Windrose: Piracki survival podbija Steam. 70 tysięcy graczy wyruszyło na szerokie wody

Podczas gdy wielkie studia często borykają się z problemami przy premierach, niezależny zespół Windrose Crew bez wielkiego wysiłku osiągnął ogromny sukces. Ich debiutancka produkcja, Windrose, zadebiutowała właśnie we wczesnym dostępie na Steam i błyskawicznie stała się nowym hitem.

Windrose – "Black Flag spotyka Valheim"

Windrose to otwarta przygoda piracka, która czerpie garściami z najlepszych wzorców gatunku, tworząc jednak coś zupełnie nowego. Gracze i recenzenci chwalą grę za żeglugę rodem z Assassin's Creed IV: Black Flag, Prowadzenie statku i walka na morzu mają w sobie ten sam charakterystyczny "feeling", którego fanom brakowało od lat. Systemy survivalowe z Valheim, takie jak zbieranie surowców, budowa bazy (i statku) oraz satysfakcjonująca progresja sprawiają, że od gry trudno się oderwać. W grze znajdziemy też walkę w stylu Sea of Thieves. Potyczki są dynamiczne i wymagają zręczności, co świetnie uzupełnia strategiczny aspekt żeglugi.