Zaloguj się lub Zarejestruj

Windrose: Piracki survival podbija Steam. 70 tysięcy graczy wyruszyło na szerokie wody

Mikołaj Berlik
2026/04/15 15:20
0
0

Twórcy mogą pochwalić się niesamowitymi liczbami.

Podczas gdy wielkie studia często borykają się z problemami przy premierach, niezależny zespół Windrose Crew bez wielkiego wysiłku osiągnął ogromny sukces. Ich debiutancka produkcja, Windrose, zadebiutowała właśnie we wczesnym dostępie na Steam i błyskawicznie stała się nowym hitem.

Windrose
Windrose

Windrose – "Black Flag spotyka Valheim"

Windrose to otwarta przygoda piracka, która czerpie garściami z najlepszych wzorców gatunku, tworząc jednak coś zupełnie nowego. Gracze i recenzenci chwalą grę za żeglugę rodem z Assassin's Creed IV: Black Flag, Prowadzenie statku i walka na morzu mają w sobie ten sam charakterystyczny "feeling", którego fanom brakowało od lat. Systemy survivalowe z Valheim, takie jak zbieranie surowców, budowa bazy (i statku) oraz satysfakcjonująca progresja sprawiają, że od gry trudno się oderwać. W grze znajdziemy też walkę w stylu Sea of Thieves. Potyczki są dynamiczne i wymagają zręczności, co świetnie uzupełnia strategiczny aspekt żeglugi.

Windrose to gra przygodowa typu survival, której akcja toczy się w alternatywnej epoce piratów. Łączy w sobie klasyczną formułę „buduj, twórz, przetrwaj” z intensywną walką i wciągającą eksploracją lądu i morza.
Przemierzaj rozległe, generowane proceduralnie biomy pełne ukrytych tajemnic, ręcznie zaprojektowanych lochów i zadań. Zbierz załogę i poprowadź swój statek przez brutalne bitwy morskie z abordażami oraz płynnymi przejściami między statkiem a lądem.

GramTV przedstawia:

Wyniki Windrose budzą podziw, zwłaszcza że mowa o tytule od wcześniej nieznanego studia. W dniu premiery w szczytowym momencie w grze bawiło się jednocześnie 69 544 użytkowników. Do tego aż 88% z ponad 1400 recenzji na Steamie jest pozytywnych. W przeciwieństwie do wielu premier z 2026 roku, Windrose chwalone jest za wysoką wydajność i brak krytycznych błędów od pierwszego dnia.

Co ciekawe, potencjał Windrose dostrzegło samo Pocketpair (twórcy Palworld), które w kwietniu wykupiło prawa do wydania gry na rynku japońskim. Na ten moment tytuł dostępny wyłącznie na PC.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/open-world/open-world-pirate-survival-game-windrose-launches-to-69-000-steam-players-and-88-percent-positive-reviews-scratches-that-black-flag-itch-in-the-best-way/

Tagi:

News
PC
Steam
indie
Indie games
piraci
liczba graczy
Windrose
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112