Nowy zwiastun Pragmata przedstawia tajemniczą postać „Eight”. Premiera już za chwilę

Capcom promuje swoje wyczekiwane dzieło.

Po latach niepewności i licznych przesunięciach, Capcom w końcu odkrywa karty. Najnowszy zwiastun gry Pragmata, zatytułowany „Eight”, rzuca nowe światło na fabułę tej futurystycznej produkcji. Pragmata – kim jest Eight? Trailer przedstawia spotkanie dwójki głównych bohaterów – Hugh i Diany – z tajemniczą postacią o imieniu Eight. Co kluczowe dla fabuły, materiał potwierdza, że Eight jest „Pragmatą”, dokładnie tak samo jak Diana. Sugeruje to istnienie większej liczby istot tego typu, co może być centralnym punktem intrygi w tym „hackerskim RPG akcji”.

W drodze powrotnej Hugh i Diana przemierzają Księżycową Stację Badawczą i spotykają kolejne dziecko-Pragmata o imieniu Osiem, podobne do Diany. Jakie jeszcze tajemnice czekają na naszą dwójkę na Księżycu? Przypomnijmy, że Pragmata to trzecioosobowa gra akcji, w której trafiamy na opuszczoną stację badawczą na Księżycu. Główny bohater, astronauta Hugh, współpracuje z androidką Dianą, aby przetrwać i odkryć tajemnicę miejsca kontrolowanego przez wrogą sztuczną inteligencję. Debiut gry napotkał spore problemy, głównie przez bardzo długi okres od zapowiedzi do planowanej premiery. Gra została ujawniona już w 2020 roku, ale była kilkukrotnie opóźniana, co wzbudziło niepewność wśród graczy.

