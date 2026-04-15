Fortnite Rozdział 7 Sezon 3 opóźniony? Epic Games odpowiada

W świecie Fortnite zawrzało po tym, jak gracze zauważyli zmiany w datach końcowych zadań rankingowych. Wielu odebrało to jako jednoznaczny sygnał, że nadchodzący Sezon 3 w Rozdziale 7 zaliczy poślizg. Epic Games postanowiło jednak uciąć spekulacje i wydało oficjalny komunikat.
Fortnite – skąd wzięły się obawy?
Niepokój fanów wywołała zmiana w mapie drogowej zadań rankingowych, których data zakończenia została przesunięta na 21 czerwca. Biorąc pod uwagę, że nowy sezon spodziewany jest na początku czerwca, gracze uznali to za dowód na dwutygodniowe opóźnienie – podobne do tego, które miało miejsce w lutym przy okazji startu Sezonu 2.
Zespół Fortnite Status zareagował błyskawicznie, wyjaśniając mechanizmy pracy deweloperskiej:
Hej – Sezon 3 nie jest opóźniony. Regularnie zmieniamy daty zakończenia zadań wewnętrznie na potrzeby rozwoju i testów. Prosimy, nie bierzcie ich za wskaźnik tego, kiedy zawartość się skończy lub stanie się dostępna. Powiemy wam, jeśli coś się zmieni.
Mimo to, dataminerzy wciąż są czujni. W plikach powiązanych z trybem Fortnite Showdown znaleziono odniesienia, które mogłyby sugerować przesunięcie aktualizacji. Epic Games zaznacza jednak, że to oni będą pierwszym źródłem informacji w przypadku jakichkolwiek zmian.
GramTV przedstawia:
Fortnite jest dostępne na PC, konsolach PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, Nintendo Switch oraz urządzeniach mobilnych.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!