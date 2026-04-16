Poważny błąd w Overwatch może poczekać na naprawę nawet dwa tygodnie. Twórcy reagują na zmartwienie graczy

Start 2. sezonu Overwatch pod tytułem Reign of Talon: Summit przyniósł nieoczekiwane problemy techniczne. Gracze zgłaszają krytyczny błąd, który uniemożliwia skakanie w określonych sytuacjach, co w dynamicznej strzelance nastawionej na ruch jest ogromnym utrudnieniem.
Overwatch – przyczyna błędu
Reżyser Overwatch, Aaron Keller, potwierdził istnienie problemu za pośrednictwem serwisu X. Okazuje się, że błąd blokuje możliwość skoku, gdy gracz ma otwarte okno tabeli wyników. Niestety, na rozwiązanie trzeba będzie poczekać. Keller wyjaśnił, że usunięcie usterki wymaga wydania pełnej aktualizacji, co nastąpi dopiero za dwa tygodnie. Deweloperzy przyznali również, że pracują nad naprawą problemów z przypisaniem klawiszy, które ulegają awarii przy przełączaniu się między ustawieniami uniwersalnymi a specyficznymi dla bohaterów.
Wczytywanie ramki mediów.
Oprócz błędu ze skokiem, społeczność zgłasza inne uwagi. Gracze skarżą się na wydajność gry na nowej konsoli Nintendo. W tym przypadku poprawki mają pojawić się szybciej – w ciągu najbliższych kilku dni. Do tego prowadzona 14 kwietnia postać o imieniu Sierra typu Recon Damage budzi kontrowersje. Jej umiejętność ostateczna, Trailblazer, pozwalająca drownowi Dorothy zrzucić 23 bomby, jest przez wielu uważana za zbyt silną. Blizzard na razie nie zapowiedział osłabienia tej zdolności.
GramTV przedstawia:
Mimo problemów technicznych, kalendarz 2. sezonu jest wypełniony wydarzeniami:
Meta-event Grand Mesa: trwa do 4 maja.
Crossover z Diablo 4 (Lord of Hatred): startuje 28 kwietnia.
Nowe przedmioty mityczne: skórka dla Żołnierza-76 oraz mityczna broń Sumi-Ichimonji dla Genjiego.
Overwatch pozostaje dostępny do ogrania na PC, konsolach Xbox oraz PlayStation, a także Nintendo Switch.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!