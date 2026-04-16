Poważny błąd w Overwatch może poczekać na naprawę nawet dwa tygodnie. Twórcy reagują na zmartwienie graczy

Start 2. sezonu Overwatch pod tytułem Reign of Talon: Summit przyniósł nieoczekiwane problemy techniczne. Gracze zgłaszają krytyczny błąd, który uniemożliwia skakanie w określonych sytuacjach, co w dynamicznej strzelance nastawionej na ruch jest ogromnym utrudnieniem.

Overwatch – przyczyna błędu

Reżyser Overwatch, Aaron Keller, potwierdził istnienie problemu za pośrednictwem serwisu X. Okazuje się, że błąd blokuje możliwość skoku, gdy gracz ma otwarte okno tabeli wyników. Niestety, na rozwiązanie trzeba będzie poczekać. Keller wyjaśnił, że usunięcie usterki wymaga wydania pełnej aktualizacji, co nastąpi dopiero za dwa tygodnie. Deweloperzy przyznali również, że pracują nad naprawą problemów z przypisaniem klawiszy, które ulegają awarii przy przełączaniu się między ustawieniami uniwersalnymi a specyficznymi dla bohaterów.

