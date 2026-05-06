Star Wars szykuje największą śmierć od lat? Fani boją się o los uwielbianego bohatera

Nowe materiały promujące film z Pedro Pascalem wywołały lawinę teorii. Ale na razie warto traktować je jako plotki.

Fani Star Wars zaczęli przygotowywać się na wyjątkowo bolesny scenariusz. Po sieci krążą pogłoski, że nadchodzący film The Mandalorian & Grogu może zakończyć się śmiercią jednego z najważniejszych bohaterów ostatnich lat. Byłaby to zarazem największa strata w uniwersum od czasu wydarzeń z Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie, gdy pożegnaliśmy się z postacią Kylo Rena. The Mandalorian & Grogu – czy film dostarczy nam zaskakującą śmierć głównego bohatera? Źródłem spekulacji stały się nowe materiały promocyjne przygotowane z okazji Dni Gwiezdnych wojen. W zwiastunie zestawiono relacje mentor–uczeń z różnych epok serii – od Luke’a i Obi-Wana, przez Qui-Gona i młodego Kenobiego, aż po Rey i Luke’a Skywalkera. W centrum tego zestawienia znaleźli się również Din Djarin i Grogu, co szybko zwróciło uwagę fanów. Problem polega na tym, że większość tych historii kończyła się śmiercią starszego bohatera i przekazaniem dziedzictwa młodszemu następcy. Jest tylko jeden haczyk – Din Djarin nie jest w tym układzie rycerzem Jedi.

Nie zmienia to jednak faktu, że oficjalne konto Star Wars zasugerowało w mediach społecznościowych, że „najważniejsza misja Dina może okazać się jego ostatnią”. To dolało oliwy do ognia i wystarczyło, by internet zalały teorie dotyczące możliwej śmierci Din Djarin. Wielu fanów uważa, że Disney celowo przygotowuje widzów na tragiczny finał historii Mandalorianina.

GramTV przedstawia:

W samych zwiastunach filmu również pojawiają się mocne sugestie. Din mówi o konieczności przygotowania Grogu do samodzielnego życia i nauczenia go radzenia sobie bez opiekuna. Początkowo część widzów interpretowała to po prostu jako naturalne następstwo różnicy wieku i długości życia obu gatunków. Teraz jednak te dialogi zaczęły nabierać znacznie bardziej ponurego znaczenia. Potencjalna śmierć bohatera mogłaby nadać filmowi większą stawkę emocjonalną. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że The Mandalorian & Grogu wygląda obecnie bardziej jak przygodowa opowieść o kolejnych misjach niż wielkie kinowe wydarzenie. Tragiczny finał mógłby więc stać się najmocniejszym elementem całej historii. Jednocześnie byłaby to bardzo ryzykowna decyzja dla samego Disneya. Pedro Pascal stał się w ostatnich latach jedną z największych gwiazd związanych z marką, a sam duet Dina i Grogu pozostaje jednym z najpopularniejszych elementów współczesnego Star Wars. Co ciekawe, zwiastuny sugerują też, że bohater znacznie częściej będzie pokazywany bez hełmu, co może oznaczać próbę mocniejszego wykorzystania popularności aktora na ekranie. Na razie zachęcamy do nabrania dystansu do tych spekulacji.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









