Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie ma wątpliwości. Star Wars to wciąż potężna marka

Jakub Piwoński
2026/05/04 18:10
1
0

Wyniki oglądalności pokazują, że popularność nie słabnie mimo upływu lat.

Choć od premiery pierwszego filmu minęły dekady, Star Wars wciąż pozostaje jedną z najmocniejszych marek w popkulturze. Najnowsze dane opublikowane z okazji Star Wars Day pokazują, że zainteresowanie uniwersum nie tylko się utrzymuje, ale wciąż jest ogromne.

Gwiezdne wojny
Gwiezdne wojny

Star Wars to wciąż potężna marka. Liczby mówią same za siebie

Z raportu wynika, że w 2025 roku produkcje związane z Gwiezdnymi Wojnami zostały obejrzane łącznie przez około 33 miliardy minut na platformie Disney+. Ten wynik potwierdza mocną pozycje marki na platformie. Największy udział w tym wyniku miały filmy aktorskie, które odpowiadają za ponad 44% całkowitego czasu oglądania, ale znaczący udział mają też seriale i animacje.

Wśród najchętniej oglądanych filmów znalazły się klasyki. Na pierwszym miejscu uplasował się film Nowa Nadzieja, tuż za nim Mroczne Widmo oraz Łotr 1. Wyniki te pokazują, że widzowie chętnie wracają zarówno do początków sagi, jak i do nowszych historii powiązanych z głównym wątkiem. Jeśli chodzi o seriale, największą popularnością cieszył się Andor, co nie powinno dziwić po premierze drugiego sezonu. Za nim znalazła się Załoga rozbitków oraz The Mandalorian, które od lat pozostaje jednym z filarów nowej ery Gwiezdnych Wojen.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, preferencje różnią się w zależności od pokolenia. Młodsi widzowie częściej wybierają animacje, takie jak Wojny klonów, podczas gdy starsze grupy chętniej sięgają po produkcje aktorskie. Niezależnie od wieku, zainteresowanie marką pozostaje jednak bardzo wysokie.

Wszystko wskazuje na to, że przed Star Wars kolejne intensywne lata. Na 2026 rok zaplanowano m.in. film The Mandalorian & Grogu, a także drugi sezon Ahsoki. W dalszej perspektywie pojawią się kolejne produkcje kinowe, które mają rozwijać uniwersum. Dane pokazują jedno – Gwiezdne Wojny wciąż mają się znakomicie i nic nie wskazuje na to, by miało się to szybko zmienić. Przynajmniej pod względem zainteresowania i generowanej oglądalności.

Źródło:https://screenrant.com/star-wars-nielsen-data-report-minutes-watched-2025/

Tagi:

Popkultura
Star Wars
Disney
Gwiezdne wojny
filmy
science fiction
fantasy
popkultura
George Lucas
saga
seriale
news
Disney +
oglądalność
oglądanie filmów
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 19:43

Siła marki polega na jeden trylogi sprzed prawie 50 lat, drugiej mającej prawie 30 lat, filmowi popularnemu głównie dzięki jednemu cameo i dwóch serialach które raczej były wyjątkami niż regułą... nie ma co, wielki sukces Disneya xD




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112