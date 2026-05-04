Nie ma wątpliwości. Star Wars to wciąż potężna marka

Wyniki oglądalności pokazują, że popularność nie słabnie mimo upływu lat.

Choć od premiery pierwszego filmu minęły dekady, Star Wars wciąż pozostaje jedną z najmocniejszych marek w popkulturze. Najnowsze dane opublikowane z okazji Star Wars Day pokazują, że zainteresowanie uniwersum nie tylko się utrzymuje, ale wciąż jest ogromne. Star Wars to wciąż potężna marka. Liczby mówią same za siebie Z raportu wynika, że w 2025 roku produkcje związane z Gwiezdnymi Wojnami zostały obejrzane łącznie przez około 33 miliardy minut na platformie Disney+. Ten wynik potwierdza mocną pozycje marki na platformie. Największy udział w tym wyniku miały filmy aktorskie, które odpowiadają za ponad 44% całkowitego czasu oglądania, ale znaczący udział mają też seriale i animacje.

Wśród najchętniej oglądanych filmów znalazły się klasyki. Na pierwszym miejscu uplasował się film Nowa Nadzieja, tuż za nim Mroczne Widmo oraz Łotr 1. Wyniki te pokazują, że widzowie chętnie wracają zarówno do początków sagi, jak i do nowszych historii powiązanych z głównym wątkiem. Jeśli chodzi o seriale, największą popularnością cieszył się Andor, co nie powinno dziwić po premierze drugiego sezonu. Za nim znalazła się Załoga rozbitków oraz The Mandalorian, które od lat pozostaje jednym z filarów nowej ery Gwiezdnych Wojen.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, preferencje różnią się w zależności od pokolenia. Młodsi widzowie częściej wybierają animacje, takie jak Wojny klonów, podczas gdy starsze grupy chętniej sięgają po produkcje aktorskie. Niezależnie od wieku, zainteresowanie marką pozostaje jednak bardzo wysokie. Wszystko wskazuje na to, że przed Star Wars kolejne intensywne lata. Na 2026 rok zaplanowano m.in. film The Mandalorian & Grogu, a także drugi sezon Ahsoki. W dalszej perspektywie pojawią się kolejne produkcje kinowe, które mają rozwijać uniwersum. Dane pokazują jedno – Gwiezdne Wojny wciąż mają się znakomicie i nic nie wskazuje na to, by miało się to szybko zmienić. Przynajmniej pod względem zainteresowania i generowanej oglądalności.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









