Niepokojące prognozy dla Star Wars. Nowy film przyniesie najsłabsze otwarcie ery Disneya?

Najnowsze prognozy dla The Mandalorian & Grogu nie wyglądają najlepiej. Choć jeszcze niedawno mówiło się o otwarciu na poziomie ponad 70 milionów dolarów, teraz przewidywania spadają nawet do około 65 milionów. To wynik, który — jeśli się potwierdzi — byłby najgorszym startem kinowym w historii ery Disneya dla Star Wars.

The Mandalorian & Grogu – przewidywania finansowe nie są korzystne

Dla porównania, dotychczasowy „rekord” należał do Han Solo: Gwiezdne wojny – historie, który zadebiutował z wynikiem 84 milionów dolarów. Nowy film mógłby więc znacząco przebić ten niechlubny wynik, co z pewnością nie jest dobrą wiadomością dla Disney i Lucasfilm. Co ciekawe, prognozy spadają mimo wzmożonej kampanii marketingowej w ostatnich tygodniach. To może sugerować, że część widzów podchodzi do projektu z rezerwą, zwłaszcza że jest to próba przeniesienia popularnego serialu na duży ekran. Niektórzy fani zastanawiają się, czy taki ruch rzeczywiście był najlepszym pomysłem na powrót marki do kin.