Niepokojące prognozy dla Star Wars. Nowy film przyniesie najsłabsze otwarcie ery Disneya?

Jakub Piwoński
2026/04/28 08:30
Nowy film z uniwersum budzi zainteresowanie, ale liczby nie napawają optymizmem.

Najnowsze prognozy dla The Mandalorian & Grogu nie wyglądają najlepiej. Choć jeszcze niedawno mówiło się o otwarciu na poziomie ponad 70 milionów dolarów, teraz przewidywania spadają nawet do około 65 milionów. To wynik, który — jeśli się potwierdzi — byłby najgorszym startem kinowym w historii ery Disneya dla Star Wars.

The Mandalorian & Grogu – przewidywania finansowe nie są korzystne

Dla porównania, dotychczasowy „rekord” należał do Han Solo: Gwiezdne wojny – historie, który zadebiutował z wynikiem 84 milionów dolarów. Nowy film mógłby więc znacząco przebić ten niechlubny wynik, co z pewnością nie jest dobrą wiadomością dla Disney i Lucasfilm. Co ciekawe, prognozy spadają mimo wzmożonej kampanii marketingowej w ostatnich tygodniach. To może sugerować, że część widzów podchodzi do projektu z rezerwą, zwłaszcza że jest to próba przeniesienia popularnego serialu na duży ekran. Niektórzy fani zastanawiają się, czy taki ruch rzeczywiście był najlepszym pomysłem na powrót marki do kin.

Film, którego premiera zaplanowana jest na 22 maja, będzie pierwszym kinowym Star Wars od 2019 roku. To ważny moment dla Disneya, który chce na nowo rozkręcić filmową część franczyzy po mieszanym odbiorze ostatniej trylogii. Jeśli chodzi o fabułę, produkcja kontynuuje historię znaną z serialu The Mandalorian, który miał trzy sezony. Skupia się na dalszych losach Dina Djarina i Grogu, którzy przemierzają galaktykę, mierząc się z nowymi zagrożeniami i konsekwencjami wydarzeń z poprzednich sezonów. Wszystko wskazuje na to, że ich relacja ponownie znajdzie się w centrum opowieści, a stawka będzie większa niż dotychczas.

Wiele może jeszcze zależeć od opinii widzów i tzw. „poczty pantoflowej”. Jeśli pierwsze reakcje okażą się pozytywne, wynik otwarcia może jeszcze wzrosnąć — ale na ten moment sygnały z rynku są raczej ostrożne. Warto jednak zwrócić uwagę na kluczowy miernik – na sukces finansowy filmu może wpłynąć to, że ma niższy budżet (166 mln dolarów) niż ostatnie kinowe widowiska z tej marki. Teoretycznie, w tym wypadku, niższy wynik otwarcia nie będzie więc przesądzać o klapie.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/27/the-mandalorian-expected-to-have-lowest-disney-era-star-wars-opening

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:05

Klakierzy Disney SW mówią "film zarobi miliard dolarów". Ja im wierze!




