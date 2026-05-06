Kultowy film science fiction powróci po 40 latach w nowej wersji? Reżyser zapowiedział wielką zmianę

Takiej wersji tego filmu w kinach jeszcze nie widzieliśmy.

James Cameron ponownie wraca do jednego ze swoich najbardziej cenionych filmów. Reżyser Titanica i Avatara ujawnił, że trwają rozmowy dotyczące przygotowania filmu Obcy - decydujące starcie w wersji 3D. Twórca uważa, że współczesne technologie pozwalają dziś osiągnąć znacznie lepsze efekty niż jeszcze kilka lat temu.

W rozmowie dla Letterboxd Cameron przyznał, że klasyczne science fiction z 1986 roku może doczekać się nowej odsłony przygotowanej specjalnie z myślą o trójwymiarowym seansie. Reżyser podkreślił, że obecne narzędzia do tworzenia map głębi są znacznie bardziej zaawansowane, co otwiera drogę do odświeżenia filmu.