Star Wars KOTOR Remake wycieka. Do sieci trafiła nowa grafika koncepcyjna, pokazująca jedno ze słynnych miast

Radosław Krajewski
2025/09/08 10:20
Fani Gwiezdnych wojen od dawna czekali na nowe wieści o długo wyczekiwanej grze.

Remake kultowego Star Wars: Knights of the Old Republic od lat pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych produkcji w branży gier. Choć projekt został oficjalnie zapowiedziany w 2021 roku, do tej pory gracze nie zobaczyli praktycznie żadnych konkretów. Coraz częściej pojawiały się głosy, że przedsięwzięcie mogło zostać całkowicie porzucone. Jeszcze w 2023 roku branżowe media informowały, że remake KOTOR-a został anulowany i nie ma szans na powrót. Jednak na początku tego roku głos zabrał jednak dyrektor kreatywny Saber Interactive, który wprost zapewnił, że tytuł wciąż powstaje.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake – do sieci trafiła grafika koncepcyjna

Projekt jest wciąż rozwijany i radzi sobie całkiem dobrze – uspokajał wtedy fanów szef kreatywny studia.

Teraz temat powrócił za sprawą wycieku grafiki koncepcyjnej, która ukazała się w internecie dzięki serwisowi MP1st. W materiałach można zobaczyć jedno z miast na Kashyyyk, ojczystej planety Wookieech, jedną z najbardziej rozpoznawalnych lokacji w uniwersum Star Wars.

To pierwszy od dawna konkretny wizualny ślad dotyczący remake’u, choć i w tym przypadku sytuacja budzi mieszane uczucia. Grafika miała pochodzić z prywatnego portfolio artysty koncepcyjnego, który zakończył współpracę ze studiem jeszcze w 2021 roku. Oznacza to, że prace, które wyciekły, mogą mieć już ponad cztery lata i wcale nie muszą odzwierciedlać obecnej wizji projektu.

To niewiele, ale ironicznie jest to najlepsze spojrzenie na remake KOTOR-a od bardzo dawna. Problem w tym, że pochodzi od twórcy niezwiązanego już z grą i może być kompletnie nieaktualne – podkreślił serwis MP1st.

Oczekiwania wobec tego tytułu są ogromne, gdyż oryginalne Knights of the Old Republic zadebiutowało w 2003 roku i od tamtej pory pozostaje jednym z najwyżej ocenianych RPG w historii. Gra pozwalała stworzyć własnego bohatera, rozwijać jego umiejętności i dokonywać wyborów, które określały, czy stanie po stronie jasnej, czy ciemnej strony Mocy. Produkcja BioWare zebrała w recenzjach niemal same pochwały, uzyskując imponujący wynik 94 punktów w serwisie Metacritic. To do dziś jedno z najlepiej ocenianych dzieł osadzonych w uniwersum Gwiezdnych wojen. Nic więc dziwnego, że fani od lat marzą o godnym remake’u.

Tym bardziej że główny bohater gry, czyli Darth Revan wkrótce oficjalnie zadebiutuje w nowym serialu z Gwiezdnych wojen dla Disney+. Otwiera to szansę, że Lucasfilm w końcu zdecyduje się włączyć tę postać do głównego kanonu serii.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake – grafika koncepcyjna
Star Wars: Knights of the Old Republic Remake – grafika koncepcyjna
Foto: MP1st
Źródło:https://insider-gaming.com/kotor-remake-concept-art-surfaces-location/

