Kultowa postać z KOTOR-a zadebiutuje w serialu z Gwiezdnych wojen. Nowa zapowiedź to potwierdza

To dopiero niespodzianka dla fanów uniwersum Star Wars.

Po ponad dwóch dekadach od swojego debiutu w uniwersum Star Wars, jedna z najbardziej kultowych postaci ze świata gier i książek wreszcie powróci na ekrany. Darth Revan, niegdyś Jedi, a później potężny Sith, debiutujący w Star Wars: Knights of the Old Republic, pojawi się w nowym serialu animowanym LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj galaktykę – Elementy przeszłości. To pierwsza od lat okazja, aby fani mogli zobaczyć tę legendarną postać w akcji, choć w nieco nietypowej odsłonie. LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj galaktykę – Elementy przeszłości – Revan pojawi się w serialu Revan od zawsze cieszył się ogromnym zainteresowaniem fanów sagi. Jego historia pełna dramatycznych zwrotów, od lojalnego członka Zakonu Jedi, przez zdradę i zejście na ciemną stronę, aż po odkupienie, sprawiła, że stał się jedną z najciekawszych i najbardziej złożonych postaci ze świata Star Wars. Jego ikoniczny wygląd, w tym mandaloriańska maska oraz zestaw dwóch mieczy świetlnych o różnych barwach, do dziś elektryzuje wyobraźnię fanów.

W najnowszym fragmencie serialu widzimy, jak Revan pojawia się u boku złowrogiej wersji Obi-Wana Kenobiego. Obaj trafiają do twierdzy Imperium, gdzie czeka ich starcie z bohaterami serialu: braćmi Sigem i Devem, a także Ahsoką Tano w klockowej odsłonie. Revan zachowuje swój charakterystyczny styl, purpurowy i czerwony miecz świetlny oraz pełne mroku szaty sprawiają, że wyróżnia się nawet w lekkiej i humorystycznej konwencji LEGO. Produkcja nie oznacza pełnoprawnego włączenia postaci do kanonu, choć formalnie Revan został już wspomniany w 2019 roku w Star Wars: The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary. Dla fanów to jednak ważny moment, czyli możliwość zobaczenia na ekranie jednego z największych nieobecnych w oficjalnych opowieściach.

GramTV przedstawia:

Dave Filoni wspominał, że Revan miał pierwotnie pojawić się w trzecim sezonie Wojen klonów, w odcinku „Duchy Mortis”. George Lucas odrzucił jednak ten pomysł, argumentując, że duchy Sithów kłóciłyby się z filozofią Mocy i tym, czym jest to zjawisko. Tym razem jednak nie ma podobnych ograniczeń, a LEGO pozwala na twórczą swobodę i powrót tej uwielbianej postaci. Przypomnijmy, że LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj galaktykę – Elementy przeszłości zadebiutuje 19 września na platformie Disney+. Od razu dostępne będą wszystkie cztery odcinki.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.