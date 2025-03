Star Wars KOTOR Remake nadal powstaje. Studio zapewnia, ze gra nie została skasowana

Star Wars: Knights of Old Republic Remake najwyraźniej trafiło do deweloperskiego piekła, ale pomimo regularnie pojawiających się plotek, że gra została skasowana, Saber Interactive nadal pracuje nad tym tytułem. Od momentu ogłoszenia gry minęło już kilka lat, to dyrektor operacyjny, Tim Willits, ma dobre wieści dla fanów, którzy czekają na odświeżoną wersję kultowego RPG od BioWare.

Star Wars: Knights of Old Republic Remake nie zostało skasowane

Niedawno Willits na swoim koncie w serwisie X napisał, że wszystkie wcześniej ogłoszone gry studia, nadal znajdują się w produkcji. Chociaż nie wspomniano o żadnym konkretnym tytule, to do tego grona zalicza się również remake KOTOR-a.