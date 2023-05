Star Wars: KOTOR Remake nie doczeka się premiery? Niepokojące wieści w sieci

Jeden z branżowych insiderów nie ma najlepszych wiadomości dla graczy, którzy czekają na odświeżoną wersję Star Wars: Knights of the Old Republic.

Pierwszy raz o problemach Star Wars: KOTOR Remake słyszeliśmy już w lipcu ubiegłego roku, kiedy to prace nad grą zostały rzekomo wstrzymane. Nieco później – w sierpniu – Jason Schreier informował, że odświeżona wersja Star Wars: Knights of the Old Republic trafi na rynek najwcześniej w 2024 roku, choć i tak określił ten termin mianem „pobożnego życzenia”. Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne niepokojące informacje związane z produkcją opracowywaną przez Aspyr Media i Saber Interactive.

Jeden z branżowych insiderów uważa, że remake Star Wars: KOTOR nigdy nie zadebiutuje na rynku

O Star Wars: KOTOR Remake w podcaście Game Mess Decides wspomniał Jeff Grubb, który stwierdził, że nie uważa, by wspomniana produkcja kiedykolwiek doczekała się premiery. Insider dodał, że w ostatnim raporcie finansowym Ubisoft nie uwzględnił informacji o Prince of Persia: Sands of the Time Remake, ale jego zdaniem odświeżona wersja Piasków Czasu i tak zadebiutuje na rynku przed nowym wydaniem Star Wars: Knights of the Old Republic.



Grubb nie podzielił się żadnymi dodatkowymi szczegółami, ale brak informacji ze strony deweloperów oraz ubiegłoroczne doniesienia o problemach produkcyjnych nie wróżą zbyt dobrze. Graczom, którzy czekają na Star Wars: KOTOR Remake, nie pozostaje na ten moment nic innego, jak wypatrywać oficjalnych wieści dotyczących gry i mieć nadzieję, że projekt nie zostanie anulowany i prędzej czy później trafi na rynek.



Na koniec przypomnijmy, że Star Wars: KOTOR Remake zmierza na PC oraz PlayStation 5. Konsola ekskluzywność Sony jest jedynie czasowa, dlatego też produkcja z czasem będzie mogła pojawić się również na Xbox Series X/S, o ile oczywiście tytuł ukaże się na rynku. Na ten moment nie znamy bowiem nawet przybliżonej daty premiery.

