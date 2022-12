Star Wars Jedi: Ocalały z prezentacją rozgrywki na The Game Awards 2022

Na Steam niespodziewanie pojawiła się wczoraj dokładna data premiery Star Wars Jedi: Ocalały. Od jakiegoś czasu mówiło się natomiast, że produkcja studia Respawn Entertainment będzie jedną z atrakcji gali The Game Awards 2022. Nic więc dziwnego, że po wczorajszym przecieku Electronic Arts postanowiło odkryć karty i potwierdziło, że na wspomnianym wydarzeniu będziemy mieli okazję zobaczyć kontynuację przygód Cala Kestisa.

Electronic Arts potwierdza prezentację Star Wars Jedi: Ocalały na The Game Awards 2022

Polski oddział Electronic Arts poinformował za pośrednictwem Twittera, że podczas The Game Awards 2022 zaprezentowana zostanie „pełna akcji rozgrywka” z gry Star Wars Jedi: Ocalały. Wydawca z pewnością potwierdzi również datę premiery. Według nieoficjalnych informacji w trakcie wspomnianego wydarzenia ma pojawić się także możliwość składania zamówień przedpremierowych na produkcję studia Respawn Entertainment.



Warto dodać, że gala The Game Awards 2022 odbędzie się w nocy z czwartku na piątek. Transmisja powinna rozpocząć się około 1:30 czasu polskiego, a całość będzie można śledzić na żywo na platformach Twitch.tv oraz YouTube. Zgodnie z zapowiedziami tegoroczna edycja wydarzenia ma być krótsza, a w jej trakcie zobaczymy materiały z około 30-40 produkcji.



Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały zmierza nie tylko na PC, ale także na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Według najnowszych doniesień produkcja studia Respawn Entertainment ma zadebiutować na rynku 16 marca 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi gry, które także pojawiły się wczoraj na platformie Steam.

