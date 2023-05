Star Wars Jedi: Ocalały z modyfikacją, która zwiększa liczbę klatek na sekundę

Star Wars Jedi: Ocalały doczekało się wczoraj pierwszej aktualizacji na komputerach osobistych. Dzisiaj natomiast wspomniany patch trafił na konsole. Deweloperów ze studia Respawn Entertainment wciąż czeka jednak sporo pracy. Nic więc dziwnego, że sprawy w swoje ręce postanowili wziąć sami gracze. Kontynuacja przygód Cala Kestisa otrzymała bowiem modyfikację, która zwiększa liczbę klatek na sekundę.

Star Wars Jedi: Ocalały ze wsparciem dla DLSS 3 dzięki modyfikacji

Użytkownik posługujący się pseudonimem „PureDark” zaimplementował DLSS 3 do Star Wars Jedi Ocalały. Modyfikacja nie jest jeszcze w pełni ukończona, ale dzięki niej na komputerach osobistych z kartami graficznymi z serii RTX 40 liczba klatek na sekundę zwiększyła się ponad dwukrotnie. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun wspomnianego moda, który pokazuje, jak całość prezentuje się w akcji.



Warto wspomnieć, że Electronic Arts jeszcze przed premierą Star Wars Jedi: Ocalały zapowiedziało, że najnowsza produkcja Respawn Entertainment będzie „tygodniami” otrzymywać aktualizacje, które będą poprawiać wydajność i eliminować błędy. Graczom nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na kolejne poprawki lub modyfikacje, które poprawią działanie kontynuacji przygód Cala Kestisa.



Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Respawn Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Star Wars Jedi: Ocalały. To byłaby wzorcowa kontynuacja, ale…