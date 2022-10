Dead Space Remake - Edycja kolekcjonerska. W zestawie "prawdziwy" hełm Izaaka

Każdy by taki chciał.

Od wczoraj po internecie hula nowy zwiastun remake’u pierwszej odsłony cyklu Dead Space. Z kolei teraz Limited Run Games poinformowało o zawartości Edycji kolekcjonerskiej, która powstała we współpracy z Electronic Arts i studiem Motive. W skład kolekcjonerki wchodzą: gra (na PC, PlayStation 5 lub Xboksa Series X/S), metalowa figurka Znacznika, pin, naszywka, steelbook, grafika, 4 pocztówki i, co najważniejsze, podświetlany hełm Izaaka (można go sobie założyć na głowę, jak ktoś chce).

Zamówienia na Edycję kolekcjonerską można składać od wczoraj – w tym celu należy udać się na stronę Limited Run Games. I na koniec informacja o cenie – za każdą z trzech wersji (PC, PS5, Xbox Series X) zapłacimy 274,99 dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to nieco ponad 1320 złotych. Czyli jest – jak można się było spodziewać – nietanio.

Data premiery Dead Space Remake

Dead Space Remake zadebiutuje 27 stycznia 2023. Ogramy go na pecetach i konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.