Star Wars Jedi: Ocalały z kolejnymi poprawkami. Patch trafi dzisiaj na konsole

Jak wspomnieliśmy wyżej, najnowsza aktualizacja Star Wars Jedi: Ocalały zostanie dziś – 9 maja – udostępniona na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W tym tygodniu patch ma pojawić się również na komputerach osobistych, ale deweloperzy nie ujawnili, kiedy dokładnie to nastąpi. Pełną listę zmian i poprawek znajdziecie natomiast na oficjalnej stronie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały dostępne jest wyłącznie na PC i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Respawn Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Star Wars Jedi: Ocalały. To byłaby wzorcowa kontynuacja, ale…