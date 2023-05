Star Wars Jedi: Ocalały mogło zadebiutować później, ale nie chcieli tego twórcy

Premiera Star Wars Jedi: Ocalały nie należała do udanych . Stan techniczny produkcji wciąż pozostawia wiele do życzenia, choć wydana na początku tygodnia aktualizacja eliminuje część problemów . Tymczasem okazuje się, że deweloperzy ze studia Respawn Entertainment mogli otrzymać nieco więcej czasu na dopracowaniu kontynuacji przygód Cala Kestisa. Reżyser gry – wspólnie z zespołem – uznał jednak, że nie będzie on potrzebny.

Gdy po raz pierwszy zaczęliśmy rozmawiać o przełożeniu premiery, zostałem zapytany, ile czasu [potrzebujemy – dop. red.], odpowiedziałem, że sześć tygodni, czyli dokładnie do 28 kwietnia. […] Przeanalizowaliśmy tę datę, sprawdziliśmy, co jeszcze wychodzi w tym okresie i stwierdziliśmy, że to dla nas dobre miejsce i trzymaliśmy się tego – tłumaczy Stig Asmussen w rozmowie z IGN.

Reżyser Star Wars Jedi: Ocalały dodał, że w trakcie rozmów deweloperzy zostali zapytani, czy na pewno nie potrzebują więcej czasu na dokończenie swojej produkcji. Zespół był jednak przekonany, że jest w stanie w pełni dopracować kontynuację przygód Cala Kestisa w sześć tygodni. Jak się jednak okazało, nie wszystko poszło po myśli twórców.



Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Respawn Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Star Wars Jedi: Ocalały. To byłaby wzorcowa kontynuacja, ale…