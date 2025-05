Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy otrzymało spolszczenie. Gra z Gwiezdnych wojen sprzed 22 lat z polskim dubbingiem

Z okazji Dnia Gwiezdnych wojen, które odbyło się w minioną niedzielę, polscy fani ze Studia Korriban wydali spolszczenie do Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy. Gra stworzona przez Raven Software została wydana w naszym kraju w oryginalnej wersji językowej, ale po 22 latach od premiery to się wreszcie zmieniło. Spolszczenie do kultowego Jedi Academy doczekało się zarówno polskich napisów, jak i pełnego dubbingu.

Foto: Studio Korriban

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – spolszczenie z pełnym polskim dubbingiem już dostępne do pobrania

W realizację dubbingu zaangażowano profesjonalnych aktorów, m.in. Agnieszkę Wiśniewską (znaną z roli w serialu Harley Quinn), Patryka Kaspera (polski głos Lexa Luthora) oraz Weronikę Bochat-Piotrowską (Vaiana z disneyowskiej animacji). W obsadzie pojawili się też popularni youtuberzy, jak Arkadiusz „Arkadikuss” Woźniak i Paweł Pawlikowski, znany z „Pawlikowych Fandubów”, a także wielu utalentowanych aktorów-amatorów.