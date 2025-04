Star Wars Eclipse wycieka. Nowa gra z Gwiezdnych wojen na pierwszych grafikach

Minęły już ponad trzy lata, odkąd studio Quantic Dream po raz pierwszy zaprezentowało swoją grę osadzoną w świecie Gwiezdnych wojen. Star Wars Eclipse zapowiedziano podczas The Game Awards 2021 i już wtedy było wiadomo, że na nową produkcję od twórców Detroit: Become Human będziemy musieli poczekać kilka lat. Gra miała łączyć epicką opowieść ze znanym z wcześniejszych tytułów studia, rozbudowanym systemem wyborów narracyjnych. Od tamtej pory jednak deweloperzy utrzymywali niemal całkowite milczenie, co wywołało niepokój wśród fanów.

Star Wars Eclipse – wyciekły grafiki z bohaterami z gry

Obawy dodatkowo wzmogły się po odejściu głównego scenarzysty oraz restrukturyzacji właściciela studia, firmy NetEase. Jednak według najnowszych doniesień prace nad grą wciąż trwają, a premiera planowana jest na 2026 rok. To oznacza, że wkrótce możemy spodziewać się pierwszych konkretnych aktualizacji dotyczących produkcji.