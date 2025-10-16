Spellcasters Chronicles na pierwszym zwiastunie. Quantic Dream tworzy ambitną grę sieciową

Quantic Dream, twórcy takich hitów jak Detroit: Become Human, Heavy Rain czy Fahrenheit, ogłaszają Spellcasters Chronicles, grę free-to-play, która ma za zadanie eksplorować nieco inny gatunek gier niż ten, z którego byli znani, a konkretnie sieciową grę 3 na 3. Jest w tym jednak pewien haczyk – mianowicie wszystkie rozgrywki, które odbywają się w tym uniwersum, mają również tworzyć kolejne opowieści, pogłębiać lore świata oraz zmieniać znane graczom mapy. Zwiastun gry możecie zobaczyć poniżej:
„Spellcasters Chronicles zaczęło się jako kreatywny eksperyment, okazja do przeniesienia naszej pasji opowiadania historii do wspólnego, żyjącego świata. Choć bardzo różni się od naszych poprzednich tytułów, opiera się na tym, co zawsze nas napędzało – dawaniu graczom możliwości kształtowania historii, tym razem w sposób zbiorowy. Po latach pracy nie możemy się już doczekać, by wreszcie podzielić się światem Spellcasters Chronicles z graczami” – mówi Grégorie Diaconu, Game Director Spellcasters Chronicles w Quantic Dream.
