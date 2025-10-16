Spellcasters Chronicles na pierwszym zwiastunie. Quantic Dream tworzy ambitną grę sieciową

„Spellcasters Chronicles zaczęło się jako kreatywny eksperyment, okazja do przeniesienia naszej pasji opowiadania historii do wspólnego, żyjącego świata. Choć bardzo różni się od naszych poprzednich tytułów, opiera się na tym, co zawsze nas napędzało – dawaniu graczom możliwości kształtowania historii, tym razem w sposób zbiorowy. Po latach pracy nie możemy się już doczekać, by wreszcie podzielić się światem Spellcasters Chronicles z graczami” – mówi Grégorie Diaconu, Game Director Spellcasters Chronicles w Quantic Dream.

Quantic Dream , twórcy takich hitów jak Detroit: Become Human , Heavy Rain czy Fahrenheit, ogłaszają Spellcasters Chronicles, grę free-to-play, która ma za zadanie eksplorować nieco inny gatunek gier niż ten, z którego byli znani, a konkretnie sieciową grę 3 na 3 . Jest w tym jednak pewien haczyk – mianowicie wszystkie rozgrywki, które odbywają się w tym uniwersum, mają również tworzyć kolejne opowieści, pogłębiać lore świata oraz zmieniać znane graczom mapy. Zwiastun gry możecie zobaczyć poniżej:

Całość tworzą weterani branży, znani z takich tytułów jak For Honor czy Ghost Recon , a sama gra jest tworzona na własnym silniku Quantic Dream przy wsparciu firmy NetEase , której zadaniem jest pomoc przy tworzeniu gry od strony sieciowej.

Rozgrywka oparta jest na prostym schemacie „easy to learn, hard to master” – gracze wybierają magów „Spellcasterów”, których zadaniem jest zdobywanie terenu oraz niszczenie Kamieni Życia po stronie przeciwników. Aby to osiągnąć, mają do wyboru spory wachlarz czarów, stworzeń oraz budowli, które wybiera się przed rozpoczęciem gry. Każda rozgrywka ma trwać około 25 minut, a bohaterowie mogą swobodnie poruszać się po mapie, aby dostosować strategię i zaplanować kolejne ruchy, przywołując Tytana, który może przechylić szalę zwycięstwa na korzyść swojej drużyny.

Czy Spellcasters Chronicles ma potencjał, aby zawojować serwery i przyciągnąć graczy na dłużej? To najlepiej ocenią gracze, a niedługo ruszą oficjalne beta-testy. Można do nich przystąpić, zapisując się na specjalnej stronie.