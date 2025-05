Rekord graczy w Star Wars Battlefront 2. Aktywność większa niż w dniu premiery na Steamie

Gra Star Wars Battlefront 2, strzelanka wieloosobowa osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen, wydana w 2017 roku, odnotowała w ostatnim czasie znaczący wzrost liczby graczy na platformie Steam. Według danych serwisu SteamDB tytuł ten osiągnął nowy rekord pod względem liczby jednocześnie grających użytkowników, z wynikiem 18 635 graczy. Jest to liczba większa niż ta, którą gra osiągnęła w momencie swojego debiutu na Steamie w 2020 roku. Wcześniej, wersja PC była dostępna wyłącznie na platformie Origin.

Star Wars Battlefront 2 bije rekord aktywności na Steamie

Najnowszy szczyt aktywności miał miejsce zaledwie wczoraj. Analizując wykresy na SteamDB, jest to najwyższy wynik, jaki gra kiedykolwiek osiągnęła na tej platformie. Co ciekawe, według najnowszych rankingów najlepiej sprzedających się tytułów na Steamie, Star Wars Battlefront 2 znajduje się na 100. pozycji.

Powrót graczy do Star Wars Battlefront 2 jest tym bardziej znaczący, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że wsparcie dla gry w zakresie popremierowej zawartości zakończyło się w 2020 roku wraz z aktualizacją The Battle of Scarif.