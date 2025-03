Star Citizen z nową łatką po trzech miesiącach oczekiwań. Deweloperzy wciąż milczą w kwestii pełnej wersji

Produkcja znajduje się we wczesnym dostępie już od 2014 roku.

W styczniu informowaliśmy o Star Citizen, które zebrało w 2024 roku prawie rekordową sumę. Jeszcze wcześniej usłyszeliśmy o fanach projektu, którzy zdołali przekazać łącznie 750 milionów dolarów - ta liczba jest już prawdopodobnie jeszcze większa. Kosmiczny symulator doczekał się kolejnych nowości w ramach aktualizacji Alpha 4.1.

Star Citizen - opis najnowszego update’u

W najnowszej łatce do Star Citizen zostało dodanych naprawdę sporo contentu, który został przedstawiony przez twórców w notce na podanej stronie. Tytuł wciąż nie posiada daty premiery pełnej wersji i niewiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie się to zmieni. Oto lista najbardziej wyróżniających się dodanych nowości: