Star Citizen nadal świetnie zarabia. W 2024 roku zebrano prawie rekordową sumę

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że fani Star Citizen przekazali na projekt łącznie 750 milionów dolarów. Prace na wspomnianą produkcją rozpoczęły się w 2014 roku, ale data premiery pełnej wersji wciąż nie jest znana. Mimo wszystko Chris Roberts i jego zespół nadal mogą liczyć na wsparcie ze strony fanów, którzy tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeznaczyli na rozwój gry Star Citizen ponad 100 milionów dolarów.

Star Citizen nie narzeka na brak wsparcia. W 2024 roku gracze wydali fortunę na produkcję Cloud Imperium Games

Zgodnie z przekazanymi informacjami tylko w 2024 roku gracze przekazali twórcom Star Citizen aż 116 milionów dolarów. Oznacza to, że ostatnie 12 miesięcy byli dla Chrisa Robertsa jego ekipą drugim najlepszym rokiem w historii rozwoju wspomnianej produkcji. Pod względem finansowym lepiej prezentował się bowiem tylko 2023 rok, kiedy to deweloperom udało się zebrać 117 milionów dolarów.



Od momentu rozpoczęcia zbiórki Star Citizen otrzymał natomiast od graczy już 774 miliony dolarów. Trzeba przyznać, że zebrana przez deweloperów kwota robi wrażenie. Pozostaje mieć nadzieję, że Chris Roberts i jego ekipa nie zawiodą zaufania fanów.



Na koniec warto przypomnieć, że Star Citizen to kosmiczny symulator autorstwa Chrisa Robertsa i deweloperów ze studia Cloud Imperium Games, którego akcja rozgrywa się w XXX wieku. Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, prace nad grą rozpoczęły się w 2014 roku. Gra wciąż nie posiada daty premiery pełnej wersji, ale w 2026 roku ma ukazać się Squadron 42, czyli kampania fabularna Star Citizena.

Wczytywanie ramki mediów.