Fani Star Citizen przekazali na projekt łącznie 750 milionów dolarów. Tytuł wciąż nie posiada daty premiery pełnej wersji

Wczesny dostęp do Star Citizen rozpoczął się w 2014 roku, lecz wciąż nie poznaliśmy konkretnych informacji dotyczących potencjalnej daty premiery wersji 1.0. Mimo tego wiele osób wciąż wierzy w projekt i wspiera go finansowo, co możemy zobaczyć na ostatnich danych w tej sprawie.

Star Citizen - nowe informacje o grze

Dowiedzieliśmy się, że Star Citizen przez cały okres rozwoju zdołał zebrał ponad 750 milionów dolarów od społeczności, co jest dość imponującą liczbą w porównaniu do innych projektów. Nie otrzymaliśmy w ostatnim czasie zbyt wielu nowych informacji na temat rozwoju gry, lecz od czerwca wspomniana liczba wzrosła o 50 milionów dolarów. Jak widzimy, brak wyraźnej chęci rozwoju tytułu w stronę wydania pełnej wersji nie zniechęcił fanów do wspierania go.