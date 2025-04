Star Citizen przekracza 800 milionów dolarów wsparcia od graczy. Tytuł wciąż we wczesnym dostępie

Star Citizen to kosmiczny symulator od Chrisa Robertsa oraz Cloud Imperium Games. Tytuł od bardzo długiego czasu znajduje się we wczesnym dostępie, lecz mimo to zbiera zawrotne sumy od fanów na jego dalszy rozwój oraz ewentualną premierę wersji 1.0 - na ten moment jednak niewiele wskazuje na to wydarzenie. Jakiś czas temu informowaliśmy o świetnych zarobkach projektu w 2024 roku, a właśnie dowiedzieliśmy się o kolejnym rekordzie finansowym.

Star Citizen - kolejny kamień milowy projektu

Na stronie poświęconej Star Citizen możemy śledzić, ile pieniędzy zebrali deweloperzy - mają one zostać przeznaczone na rozwój tytułu. Ta liczba właśnie przekroczyła 800 milionów dolarów, które zostały uzyskane na przestrzeni 13 ostatnich lat. Pomimo przedłużającego się okresu early access fani wciąż chętnie wspierają twórców przekazując im ponad 100 milionów dolarów rocznie - w zeszłym roku ta liczba wyniosła 116 milionów.