Stan Lee w Marvel Snap. Interesujący pomysł fana

Marvel Snap to świetna karcianka, która przebojem zdobyła miliony użytkowników. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na jej temat, to zachęcam do zapoznania się z naszą opinią. Dzieło autorstwa Second Dinner Studios skrywa w sobie ogromny potencjał, a kolejne aktualizacje i dodatki będą powiększały bazę dostępnych w grze kart i mechanik. Na ciekawy pomysł wpadł jeden z fanów i niewykluczone, że w przyszłości doczekamy się realizacji tej idei.

Stan Lee z pewnością na to zasługuje

Użytkownik portalu reddit.com o nicku wJava wpadł na pomysł uhonorowania w Marvel Snap postaci Stana Lee. Oczywiście, poprzez dodanie do gry karty z jego wizerunkiem. Kreatywny fan stworzył nawet projekt i zaprezentował, jak mogłaby wyglądać karta legendarnego prezesa Marvel Comics.



Trzeba przyznać, że zarówno grafika, jak i opis umiejętności świetnie pasują do Stana Lee. W komentarzach możemy przeczytać, że graczom podoba się pomysł, ale takie zdolności niekoniecznie sprawdziłyby się w trakcie samej rozgrywki. Idea zacna, ale nie można zapomnieć o mechanicznej stronie zabawy oraz odpowiednim balansie.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel Snap zadebiutowało na rynku 18 października 2022 roku. Gra dostępna jest na urządzeniach mobilnych, działających w oparciu o systemy Android i iOS oraz PC w ramach usługi Early Access. Chętnie posłuchamy o Waszych wrażeniach z rozgrywki. Dajcie znam znać w komentarzach o tym, co myślicie na temat tej karcianki.