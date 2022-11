O tej grze Marvela nie słyszeliście, a powinniście, bo jest ŚWIETNA

Nie jestem fanem karcianek. W Heartstonie zagrałem może z dwadzieścia meczów, żeby przekonać się, ze nie jest to gatunek dla mnie. Chociaż pokochałem Gwinta w Wiedźminie 3, to samodzielnego Gwinta unikałem jak ognia. Jeżeli jakaś gra ma elementy gry karcianej, to albo pomijam tę formę zabawy, albo w ogóle nie siadam do takiej produkcji. Co więc się zadziało, że od kilku dni nie mogę oderwać się od nowej gry Marvela, która jest po prostu karcianką?

Gra nie przypomina innych karcianek, a to za sprawą niezwykle szybkich i dynamicznych pojedynków, które średnio trwają od 3 do 4 minut. Rozgrywka jest więc błyskawiczna i Marvel Snap możemy bezpiecznie odpalić zarówno toalecie, komunikacji miejskiej, czy w kolejce do lekarza, bez obawy, że cokolwiek przerwie nam mecz w kulminacyjnym momencie. Zabawa polega na wygraniu przynajmniej dwóch z trzech lokacji, w których umieszczamy nasze karty. Cały myk polega na tym, że każda lokacja zawiera losowy efekt i raz możemy natrafić na dodatkową energię, którą potrzebujemy do umieszczania kart, czy niemożliwość zniszczenia karty przeciwnika, żeby innym razem jedna z lokacji zawierała 25% ryzyka automatycznego zniszczenie naszej karty po położeniu jej w tej lokacji.

Niesamowicie zmienia to sposób grania, gdyż efekty z trzech lokacji odkrywane są co rundę. Nie wiemy więc, czy położenie karty w pierwszej rundzie w trzeciej lokacji było strzałem w dziesiątkę i szala zwycięstwa przesunie się na naszą korzyść, czy wręcz odwrotnie i będziemy musieli całkowicie zmienić strategię na resztę meczu. W każdym meczu jest sześć rund (czasami zdarzają się lokacje, których efektem jest zwiększenie rund do siedmiu), a w każdej kolejnej otrzymujemy o jeden punkt energii więcej. Żaden z graczy nie może więc wykorzystać swoich najmocniejszych kart od samego początku, choć nawet te z pozoru najsłabsze, potrafią zmienić oblicze meczu nawet w ostatniej rundzie.